Ach, wären doch schon Live-Shows! Dann wäre das echt DIE Sensation. Denn in der achten Casting-Show von "Deutschland sucht den Superstar" gab es nicht nur ein Goldgeschenk für einen Kandidaten, sondern ganz neue Töne zwischen Katja Krasavice und Dieter Bohlen. Nämlich versöhnliche.

Selten war der Unterschied zwischen der turbulenten Realität und dem schönen Schein der TV-Aufzeichnung frappierender als derzeit bei "Deutschland sucht den Superstar" (RTL). Während nämlich in den (aufgezeichneten) Casting-Shows am Jury-Pult vielleicht nicht eitel Freud und Sonnenschein, so doch aber kollegiales Nebeneinander herrscht, gibt's "live" in den Gazetten und TikTok-Posts voll den Beef. Aktualitätsfalle nennen das Journalisten. Aber von denen wird's demnächst, RTL Deutschland und seiner Hefte-Plattmacherei sei Dank, ja auch wieder (zumindest in Festanstellung) ein paar weniger geben.

Um das Wissen, dass bei DSDS aktuell die Fetzen fliegen und die Casting-Shows zumindest in der Zeitschiene absolut kalter Kaffee sind, drohten die letzten Casting-Folgen echt laaaaangweilig zu werden. Aber in Show acht gab's viel Schönes. Und das Schönste war eben eine Geste der Versöhnung zwischen Katja Krasavice und Dieter Bohlen - obgleich die zum Zeitpunkt der Aufzeichnung natürlich noch gar nicht zerstritten waren. Boah, man kommt sich vor wie Zeitspringer Marty McFly, der gerade mal wieder den Überblick verloren hat, in welcher gegenwärtigen vergänglichen Zukunft er gerade festhängt.

Golden Shower special: Katja Krasavice lässt es gülden regnen

Jedenfalls und wie auch immer: Andrea Renzullo ist schuld! Der 26-Jährige aus Hamm, einst (2010) beim "Supertalent" als Wunderkind gefeiert, dann 2017 bei DSDS kurz vor dem möglichen Sieg wegen Managerquerelen aus der Show gekippt, trat erneut bei DSDS an und - nicht verwunderlich - begeisterte Dieter Bohlen total. "Du hast es echt drauf, du Schlawiner", lobte Bohlen, der Renzullo natürlich sofort erkannte. "Mega, megatoll. Alleine wie du da stehst, das Gesamtpaket. Ich steh da drauf. Auch wenn Katja wieder sagt, das sei old school."

Und jetzt - tusch und Trommelwirbel - der Hammer: Katja sagte erst mal nix. Dann hob sie die Stimme und nuschelte "Ich bin total Dieters Meinung." Es geschehen noch Zeichen und Wunder, Katja keilt nicht gegen Dieter. Ja, aber es ist halt - es ist eine Aufzeichnung! - zu schön, um wahr zu sein.

Immerhin: Der Mann, der die halbechte Sensation möglich machte, Andrea Renzullo, wurde vor Ort angemessen entlohnt: Denn Katja war von dem Adonis mit der Schmusestimme so begeistert, dass sie ihm ihre Gold-CD schenkte.

Geburtstagswünsche an Bohlen: "Einfach mal durchnudeln lassen."

Dieter Bohlen, der Mann, der gerade Geburtstag hatte und von einem User auf der DSDS-Instagram-Seite ein herzliches "Einfach zum Geburtstag mal schön durchnudeln lassen" gewünscht bekam, hatte aber trotzdem Grund zum Lachen. Entweder weil die Leistungen sehr gut waren oder katastrophal schlecht.

Julienne Seline Faber (16) aus Bexbach zählte zu den ganz Guten. Ihr "Lost Without You" (Freya Ridings) überzeugte so umfassend, dass fast gar keine Worte gemacht wurden. Dieter Bohlen grapschte sich den Recall-Zettel und reichte ihn wortlos an die ebenfalls - vor Glück - sprachlose Kandidatin. Christian Reger (26) aus Kamp-Lintfort fing Dieter mit einer cleveren Masche: "Hast ne Ballade gewählt, ne schwere Nummer und die dann gemeistert." Und so, mit Geschick und Kommen, erreicht man halt den Recall.

Oder mit Ausdauer: David Leischik (27) aus Köln brauchte während seines Casting drei Anläufe, bis er die nötigen Ja-Stimmen für die nächste Runde zusammen hatte. Taro Sperlich, ein Großcousin von DSDS-Gewinner Ramon Roselly, schaffte es schneller - er brauchte nur zwei Songs. Und Monique Michelle Tvrdy (28) aus Neuhofen an der Krems (Österreich) sowie Jelena Naß (26) aus Westoverledingen überzeugten sogar gleich auf Anhieb.

Typischer Bohlen: "Es gibt Leute, die sollten nur beim Zahnarzt den Mund aufmachen"

Auch bei den Ablehnungen herrschte diesmal Einstimmigkeit, knappe Jokerstimmen-Entscheidungen blieben aus. Dardan Lajqi (29) aus Ansbach schöpfte kurz Hoffnung, als Dieter mit "Du bist weiter" begann. leider fuhr der Pop-Titan fort: "Weiter weg vom Recall als die anderen. Das war nicht mal nix, das war minus. Das hatte was von Geburtsvorbereitung." Bei Jacky Cola hätte man das Elend angesichts des Künstlernamens ahnen können. Das "geile Schuhe!" von Katja zur Begrüßung bleib das einzige Lob. Singen kann sie nicht, was ihr Dieter auch klar sagte: "Es gibt Leute, die sollten wirklich nur beim Zahnarzt den Mund aufmachen."

Bei Angelina "Lilac" Ferchau (25) aus Berlin war es nicht so leicht. Die hat nämlich alles, was sie an Stimme nicht hat, an Selbstbewusstsein. "Ich gewinn das Game hier", meinte sie, bevor sie "No Scrubs" von TLC mitleidlos in den Sand setzte. Dieter: "Respekt, man sieht dir echt nicht an, wie schlecht du bist. Aber du hast keinen einzigen Tön getroffen."

Ebensfalls kein Wiedersehen wird's im Recall geben mit Minh-San Cao (29) aus Montabaur, der wenigstens symphatisch war und ein schönes Hawaiihemd trug. Laura Stephan (27) aus Berlin musste erkennen, dass eine klassische Gesangsausbildung nicht vor schiefen Tönen und dem Aus bei DSDS schützt. Und Louis Varnhorn (28) aus Vechta sollte nicht nur an der Stimme, sondern auch an der Qualität seiner Merchandise-T-Shirts arbeiten. Katja prüfte nämlich die Qualität und maulte: "Ich würde dafür keine 20 Euro zahlen." Doppeltes Autsch für Louiso.