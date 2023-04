Komikerin Carolin Kebekus lud in der neuen Ausgabe ihrer Show zu einer gefährlich ehrlichen Runde. Diesmal nimmt sie "Esoterik-Kram" unter die Lupe, legt Tarotkarten und befragt ihr "Caroskop". Zu Gast ist Vanessa Mai, ein erfolgreicher Stern am Schlagerhimmel.

"Ich habe es lange verschwiegen, aber ich, Carolin Kebekus, Stier, kann die Zukunft vorhersagen": Mit diesem "Geheimnis" gab die Komikerin gleich zu Beginn der neuen Ausgabe ihrer eigenen Show am Donnerstagabend (auch in der ARD Mediathek) die Richtung vor. Mit Themen wie übersinnliche Phänomene, Astrologie und Hellseherei traf sie den Nerv der Zeit - oder besser gesagt: den Nerv der Generation Z.

Denn das Übersinnliche ist längst bei den Jungen angekommen. Seit einiger Zeit fluten sogenannte Astro-Shops und -Websites das Netz. Zwischen Heilsteinen und Tarotkarten bewegen sich nun sogar Stars wie Emma Watson oder Taylor Swift. Und Palina Rojinski inspiriert mit ihren "Astrolinski" -Videos Tausende Instagram-Followerinnen und Follower rund um die Themen Naturgesetze, Sternzeichenkombis und den ewigen Kreislauf des Lebens. "Mein Liebling ist Freya Onassis, nach eigenen Angaben Botschafterin der Lichtelfen und Runenmeisterin", warf Kebekus noch ein Paradebeispiel in den Ring. Zudem sprach die 42-Jährige über eine "lange unterschätzte Berufsgruppe", wie sie selbst sagte: über Hexen! TikTok ist voll "mit Horoskopen, Chakra-Reinigungen und Tarot-Terror", wie es die Showmasterin gewohnt frech formulierte. "Wer jetzt aber denkt, das ist nur was für Omas mit lila Haaren und 17 Katzen - nope. Mehr als die Hälfte der 18- bis 24-Jährigen glaubt an Sternzeichen".

"Viele glauben daran, dass Sternzeichen alles prägen: unseren Charakter! Unseren Stuhlgang! Den Charakter unseres Stuhlgangs!", frotzelte Kebekus. Nichtsdestotrotz wehte auch ein Hauch von Wissenschaft durch ihre Show. Sie sprach vom sogenannten Barnum-Effekt, Hexenverfolgungen und der Wirtschaftlichkeit der Branche. Sie ging der Frage nach: "Was hat Esoterik nur, dass sie einfach nicht totzukriegen ist?" - und nutzte ihr eigens dafür entworfenes "Caroskop".

Schlager à la Rammstein

Und was offenbarte das dem Publikum? "Hier wird gleich ein Gast kommen ..." Mit Vanessa Mai betrat der "größte Stern am Schlagerhimmel" schließlich Kebekus' Studio. Nach einem kurzen Talk widmeten sich die beiden Frauen sogleich einem Spiel der besonderen Art. "Wenn ich schon mal jemanden hier hab, der singen kann, muss ich das natürlich ausnutzen", freute sich die Komikerin. Sie teaserte an, den etwas "oldschoolen" Schlager einem größeren Publikum zugänglich machen zu wollen. Die Quintessenz: Schlagertext musste mit einem anderen Genre kombiniert werden.

So dauerte es nicht lange bis Mai "Marmor, Stein und Eisen bricht" als Reggae-Song performte und Kebekus aus vollem Halse die Ballade "Du hast mich tausendmal belogen" auf "Rammsteinart" trällerte. Eine Anekdote am Rande: Dieser Song ist bekanntlich der große Hit von Andrea Berg, welche zufälligerweise die Stiefmutter von Andreas Ferber (39), Vanessa Mais Ehemann, ist. Gemeinsam interpretierten die beiden TV-Profis überdies das Lied "Schön ist es auf der Welt zu sein", und zwar im HipHop-Style.