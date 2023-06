Interior Designer Oliver (46), genannt Oli, macht seinen Beruf zum "perfekten Dinner" und serviert seine Wohnräume als Gerichte. Das Klischee der Schweizer Langsamkeit scheint sich an Tag 5 in Zürich zu bestätigen, trotzdem scheint der Weg zum Sieg geebnet.

Olis Wohnung sieht man das feine Händchen fürs Einrichten sofort an. "Ich habe mir viel vorgenommen", verrät der Gastgeber seine Zehn-Punkte-Ambitionen fürs "perfekte Dinner". "Ich will die Herzen der Gäste gewinnen." Sein Motto "Die Seele des Raums ist das Essen" beschreibt Oli als "eine kulinarische Wohnungsbesichtigung". Was ihm besonders wichtig ist: "Dass nicht nur der Gast, sondern auch das Auge satt wird. Deshalb habe ich mein ganzes Menü farblich an der Wohnung ausgerichtet." Es gibt als Vorspeise "Schwarz / Weiß / Gelb", danach folgt "Grün / Braun / Weiß" und "Rosa / Gelb / Weiß".

"Es wird ein farbenfrohes Finale", lässt sich Bastian (38) überraschen. Denn Rückschlüsse auf das Essen kann er aus den Farbkombinationen nicht ziehen. Die Interpretationen reichen von Kaviar bis rosa Pfeffer - alles weit daneben.

Laurence hat Hunger: "Er hat sich sehr viel Zeit gelassen"

Die Vorspeise ist an den schwarzen Salon angelehnt, deshalb gibt es schwarzes Risotto mit Trüffel und Trüffelschaum sowie ein konfiertes Ei. Das Geheimnis hinter Letzterem: "Dass es nicht mehr flüssig ist, aber auch nicht hart wird." Als Oli um 20 Uhr das Esszimmer betritt, fragen die Gäste enttäuscht: "Du kommst ohne Teller?" Laurence (57) bemängelt: "Er hat sich sehr viel Zeit gelassen." Evelyne (52) flüstert ihr über den Tisch zu: "Wir sitzen seit zwei Stunden hier fest! Das Interieur ist schon sehr schön, aber ich hab Hunger!"

Um 20.43 Uhr bringt Oli endlich die Teller. "100-prozentige Eleganz", lobt Laurence die Optik. "Du bist ein Spinner", schaut sie den Gastgeber entgeistert an, als der den Trüffel samt Reibe reicht. "Das ist ja Wahnsinn!" Rainer (59) genießt es, dass er selbst so viel drüberreiben darf, wie er will: "Es war ein Trüffel-Orgasmus!" Auch Laurence gibt zu: "Das Warten hat sich gelohnt."

Rainer lobt: "Du könntest Sterne kochen"

Der Hauptgang passt farblich zum Esszimmer: Lammkarree mit Kräuter- und Pistazienkruste und Grüner-Spargel-Polenta. Leider wird erst nach 22 Uhr serviert. Bastian bekommt statt Lamm ein Rind: "Leider Gottes war dieses Rind übergart. Es war komplett trocken." Wenigstens freut sich Evelyne über eines ihrer Lieblingsgerichte: "Mich hast du heute sehr, sehr glücklich gemacht."

Das Dessert stellt den verspielten Flur dar, deshalb gibt es ein pink-gelbes Törtchen mit Pina-Colada-Füllung und einem Häubchen aus Zuckerwatte, dazu eine Ruby-Schoko-Praline. "Ohhhhh", raunt Bastian beim Anblick der filigranen Nachspeise. "Du könntest Sterne kochen", meint Rainer. "Das ist abartig", vertieft er sich genüsslich ins Dessert. Laurence findet: optisch toll, geschmacklich "zu süß".

Evelyne hätte alles gerne "ein bisschen simpler, dafür ein bisschen zügiger" gehabt. Rainer kann hingegen sein kulinarisches Glück kaum fassen: "Ich gehe einmal ins 'perfekte Dinner' und ich krieg's auch!" Laurence und Oli holen sich mit jeweils 35 Punkten den Doppelsieg.