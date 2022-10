Motsi Mabuse sprach auf dem Cheltenham Literature Festival über den psychischen und körperlichen Missbrauch, den sie als Kind in Südafrika erfahren musste.

Profitänzerin Motsi Mabuse ist durch die RTL-Sendung "Let's Dance" ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen geworden. Mit ihrem strahlenden Lächeln und flotten Sprüchen unterhält sie seit Jahren das Publikum, auch international ist die 41-Jährige erfolgreich. So wird sie im Rahmen der neuen "Let's Dance"-Tour (Start der Live-Show: 31. Oktober) teilweise von Isabel Edvardsson ersetzt, da Mabuse parallel als Jurorin für die britische Ausgabe der Tanzshow ("Strictly Come Dancing") fungiert. Doch nun enthüllt Mabuse schockierende Details aus ihrer Kindheit, wie die "Daily Mail" berichtet.

Mit 18 Jahren kam die Profitänzerin nach Deutschland, davor lebte sie in Afrika, wo sie bereits als junges Mädchen in den Tanzunterricht ging. Dort wurde sie von ihren Lehrerinnen und Lehrern emotional und körperlich missbraucht. "Einige von ihnen waren gut und inspirierend, aber einige der Beziehungen waren missbräuchlich", erklärte sie auf dem Cheltenham Literature Festival in England.

"Du tanzt wie mein Hund"

Sie fuhr fort: "Wenn man über Missbrauch spricht, neigen die Leute manchmal dazu, zu fragen: 'Ja, wo hat er dich geschlagen? Wie hat er dich geschlagen? Zeig mir Bilder.' Aber Dinge wie Manipulation und emotionaler Missbrauch, das sind Dinge, die man nicht sehen kann. Es ist in deinem Kopf, als würde es dir passieren." Als Beispiel nannte sie einen Lehrer, der wieder und wieder gesagt habe: "Du tanzt wie mein Hund".

Obwohl beim Unterricht öfters ihre Mutter dabei war, hatte die 41-Jährige das Gefühl, dass niemand sie "verteidigen" konnte: "Es gab einige Fälle, bei denen meine Mutter dabei war, und ich glaube, sie war selbst schockiert über das, was dort gerade passierte. Aber niemand dachte daran, die Kinder aus der Sache herauszunehmen - alle dachten, so disziplinieren wir Kinder, aber das ist es nicht."

Erst, als die Mutter einer Tochter nach Deutschland kam, besserte sich die Lage. Ihre Lehrerinnen und Lehrer bemühten sich, "mich aufzubauen" und reparierten all das, "was kaputt war". Damit andere Kinder nicht die gleichen Erfahrungen machen müssen, arbeitet in ihrer eigenen Tanzschule ein Therapeut, der sich um das psychische Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler kümmert.