Durch die Sitcom "Mork vom Ork" schaffte Robin Williams seinen internationalen Durchbruch und war bekannt für seine tragikomischen ("Club der toten Dichter") und psychopathischen ("One Hour Photo") Rollen. Aber auch in Familienfilmen wie "Mrs. Doubtfire" oder "Nachts im Museum" konnte er immer wieder von sich überzeugen. Sein Suizid im August 2014 schockte die Welt. Anlässlich seines achten Todestages erinnerten seine Kinder Zelda und Zak mit bewegenden Posts an ihren Vater.

"Dad, am achten Jahrestag deines Todes erinnere ich mich daran, wie unglaublich freundlich und fröhlich du warst", schrieb sein Sohn Zak Williams auf Twitter, "ich vermisse dich zutiefst, du wunderbarer, haariger Mann und werde heute dein Leben feiern. Ich liebe dich so sehr."

Dad, on the eighth anniversary of your passing, I'm remembering how incredibly kind and joyful you were. I deeply miss you you wonderful, hairy man and will be celebrating your life today. Love you so so much! pic.twitter.com/UBa51xeN2g

Auch Williams Tochter Zelda teilte ein Zitat von Haruki Murakami und widmete den Tweet ihrem verstorbenen Vater. "Und wenn der Sturm vorbei ist, wirst du dich nicht mehr daran erinnern, wie du es geschafft hast, zu überleben, du wirst nicht einmal sicher sein, ob der Sturm wirklich vorbei ist", schrieb sie, "aber eine Sache ist sicher. Wenn du aus dem Sturm herauskommst, wirst du nicht mehr derselbe Mensch sein, der hineingegangen ist." Zudem teilte Zelda eine Reihe von Links zu Suizidprävention-Hotlines auf der ganzen Welt.

“And once the storm is over, you won’t remember how you made it through, how you managed to survive. You won’t even be sure, whether the storm is really over. But one thing is certain. When you come out of the storm, you won’t be the same person who walked in.” - Haruki Murakami