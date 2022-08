Über Jahre war Netflix' Vormachtstellung auf dem Markt unantastbar - diese Zeiten sind vorbei. Die neuen Quartalszahlen des Disney-Konzerns zeigen, dass alle drei hauseigenen Streamingdienste massiv zulegten. Alleine Disney+ angelte sich im vergangenen Vierteljahr 14,4 Millionen neue Abonnenten.

Die Streamingdienste aus dem Hause Disney übertreffen die Erwartungen: Die jüngsten Quartalszahlen zeigen, dass sich inzwischen mehr als 152 Millionen Menschen für ein Abo bei Disney+ entschieden haben - im Jahresvergleich legte der Streamingriese gar um 31 Prozent zu. Betrachtet man alleine das letzte Quartal, durfte man sich beim On-Demand-Service über 14,4 Millionen neue Film- und Serienfans freuen. Zusammen mit den ebenfalls zum Konzern gehörenden Streamingdiensten Hulu und ESPN+ schafft es Disney bereits auf 221 Millionen Nutzerkonten - und zieht damit mit dem langjährigen Branchenkönig Netflix gleich. Dort beklagte man zuletzt den Verlust von Kunden, im vergangenen Vierteljahr zählte Netflix ebenfalls noch 221 Millionen Abos.

"Wir hatten ein exzellentes Quartal", freute sich Disney-Chef Bob Chapek über die neuen Zahlen. Die 14,4 Millionen Neukunden hätten die meisten Experten Disney+ nicht zugetraut. Möglicherweise spielen die prestigeträchtigen Serien "Obi-Wan Kenobi" sowie Marvels "Ms. Marvel" eine Rolle, die zu echten Streaminghits avancierten. Das Wachstum soll jedoch noch lange nicht vorbei sein. Laut Mitteilung erwartet Disney bis Ende September 2024 215 bis 245 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten.

Nicht nur Disney+ florierte mit einer Wachstumsrate von 31 Prozent, der Sportstreamingdienst ESPN+ legte gar um 53 Prozent zu und kann inzwischen 23 Millionen Abonnenten vorweisen. Hulu steigerte sich immerhin um 8 Prozent, 46 Millionen Nutzer streamen über diesen Dienst Filme und Serien.

Preisanstieg bei allen drei Streamingdiensten

Die hohe Nachfrage beeinflusst direkt das Angebot: Disney zieht die Preise an. In den USA zahlen Kundinnen und Kunden für das werbefreie Angebot von Disney+ ab 8. Dezember drei Dollar monatlich mehr - 10,99 Dollar insgesamt. Für den alten Preis von 7,99 Dollar soll jedoch bald eine weitere Variante zur Auswahl stehen. Wer weniger zahlt, nimmt allerdings Werbepausen in Kauf. Für Deutschland steht noch kein Termin fest, eine Anpassung ist jedoch auch hierzulande zu erwarten. Hulu wird in den USA je nach Abomodell ein bis zwei Dollar teurer, auch ESPN+ kündigte bereits an, die Preise anzupassen.

Beim riesigen Disney-Imperium - inklusive TV-Kabelsparte, Filmstudios, Themenparks und vieles mehr - geht es grundsätzlich finanziell bergauf. Im Jahresvergleich wuchs der Umsatz um satte 26 Prozent auf nun 21,5 Milliarden Dollar. Noch deutlicher fällt der Zuwachs beim Gewinn aus: Um 53 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar (umgerechnet 1,36 Milliarden Euro) legte Disney hier zu.

Mit diesen Quartalszahlen hatten Analysten nicht gerechnet, die Aktie verzeichnete nachbörslich einen Kursanstieg von über vier Prozent.