Diesen Gastauftritt werden die ARD-Moma-Moderatoren Anna Planke und Till Nassif nicht so schnell vergessen: Barbara Schöneberger schleuste sich im Rahmen von "Verstehen Sie Spaß?" als vermeintliche Backgroundsängerin beim "Morgenmagazin" ein. Dort benahm sie sich völlig daneben - und sorgte für Fassungslosigkeit.

Eine dunkelhaarige Perücke und eine Lederjacke zählen nicht unbedingt zu den bevorzugten modischen Accessoires von Barbara Schöneberger - sofern sie nicht gerade Deutschlands TV-Prominenz in ihrer Sendung "Verstehen Sie Spaß?" hinters Licht führt. Dieses Mal hatte sich die Moderatorin die ARD-Moma-Moderatoren Anna Planke und Till Nassif für eine fiese Aktion mit versteckter Kamera herausgepickt,

Als vermeintliche Backgroundsängerin Linda feiert Schöneberger an der Seite der Band Culcha Candela ihre TV-Premiere. Ungeachtet der laufenden Live-Sendung schwärmt sie im Studio: "Woah, das sieht voll anders aus im Fernsehen!" Bei Moderator Nassif sorgt der Enthusiasmus für genervte Blicke. Verstimmt kanzelt er Sängerin Linda gegenüber seiner Kollegin Anna Planken ab: "Es ist ihnen offensichtlich gelungen, die dümmste Sängerin von Köln zu organisieren, herzlichen Glückwunsch!"

Roland Kaiser tritt bei "Verstehen Sie Spaß?" als Showact auf

Außerdem ärgert er sich über die TV-Novizin, die "hier live lacht in einer Sendung", während er über die Ukraine berichte. Doch Linda alias Barbara Schöneberger setzt noch einen drauf. Weil sie wegen der Nervosität einen trockenen Mund hat, bedient sie sich kurzerhand vom Tee des Moma-Moderators - was seine Laune zusätzlich in den Keller treibt. "Heidernei!", seufzt er angesichts des skurrilen Auftritts.

Derweil bringt Linda weiter Unruhe ins Studio, als sie fragt: "Welches Mikrofon benutze ich?" Anna Planken kann es kaum glauben, dass Culcha Candela die Sängerin freiwillig organisiert habe. Die habe sie eigentlich "wirklich immer super" gefunden, meint Planken, aber: "Dieser Auftritt hat mir alles verleidet." Nassif fügt ungläubig hinzu: "Was ist denn mit dieser Frau los?" Gleich zu Beginn der eigentlichen Darbietung unterbricht Linda Culcha Candela und fordert die Leute im Studio zum Mitmachen auf: "Das hilft so wahnsinnig, wenn ihr ein bisschen mitgeht." Ihre schlechte Gesangsperformance und unpassende musikalische Einwürfe lassen die Gesichtszüge der Moma-Moderatoren geradezu entgleiten ...

Ob Anna Planke und Till Nassif am Ende über den verrückten Gast trotzdem lachen können, zeigt sich am Samstag, 8. Oktober, wenn die ARD ab 20.15 Uhr die neue Folge von "Verstehen Sie Spaß?" ausstrahlt. Dann begrüßt Moderatorin Barbara Schöneberger auch Valentina und Chayenne Pahde, Roland Kaiser, Tahnee, Cossu und die Ehrlich Brothers.