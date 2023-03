Im Alter von nur 48 Jahren starb Roy Black an einem Herzversagen im bayrischen Ort Heldenstein. Doch dank moderner Technik soll es möglich sein, den Schlagersänger wieder live auf einer Bühne zu sehen. Der Anlass dafür ist unter anderem sein 80. Geburtstag.

Mit Songs wie "Ganz in Weiß" stürmte Roy Black die Charts und wurde im Frühjahr 1966 schließlich zum Schlager-Star in Deutschland. Auch als Schauspieler machte er sich einen Namen und spielte unter anderem in dem Film "Immer Ärger mit den Paukern". 1991 dann der große Schock: Black starb im Alter von 48 Jahren an Herzversagen. Doch trotz seines Todes sollen seine Fans ihn bald wieder live auf der Bühne sehen - mithilfe von hochmoderner Technologie.

Wie "Bild" berichtet, soll es durch ein modernes Computerprogramm, das auf Künstlicher Intelligenz basiert, schon diesen Sommer möglich sein, den Schlagerstar auf die Bühne zurückzuholen. Anlass ist Blacks 80. Geburtstag und das 30-jährige Bestehen von der Serie "Ein Schloss am Wörthersee", an der Black mitwirkte. So soll der Sänger Anfang Juni bei der Jubiläumsparty der Serie im Schlosshotel im österreichischen Velden auftreten.

Aber wie soll das Comeback funktionieren? Einer der Serien-Macher erklärt: "Dafür starten wir einen Doppelgänger-Wettbewerb und arbeiten bereits mit Spezialisten an einem Überraschungsauftritt von Roy, der zu seinen Fans sprechen und sogar singen könnte." Hierfür sollen auch einige Stimmproben des Sängers gesammelt werden. Gekoppelt mit der modernen Technologie soll die Illusion entstehen, den echten Roy Black vor sich zu haben.