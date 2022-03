Zwei Welten treffen aufeinander: Millionär Robert Geiss trifft beim Ibiza-Ausflug auf eine fremde einen Hippie-Aussteiger, der spartanisch in einer Höhle lebt. Während Robert schnell das Weite sucht, zeigt sich Carmen neugierig.

Die Geissens machen mit ihrer Jacht "Indigo Star" Halt vor Ibiza. Das beliebte Urlaubsziel der Reichen und Schönen war früher ein Aussteigerparadies. Früher? In der aktuellen Folge von "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie" (montags bei RTLZWEI) lernen Robert und Carmen einen Mann kennen, der auch heute noch wie ein Hippie lebt: Alex hat den Luxus des Popstarlebens gegen ein spartanisches Leben inmitten der Natur getauscht. Er lebt in einer Höhle in Punta Galera mit Blick aufs Meer.

Model Papis Loveday ("Promi Big Brother" 2021) hat die Geissens zu seinem Freund geführt: "Wir machen etwas ganz Tolles, es ist eine Überraschung!", ist er enthusiastisch. Robert ist jedoch schon vor dem Besuch nicht wohl: "Überraschungen sind selten gut", sagt er, "wir treffen jetzt wohl irgend so einen durchgeknallten Höhlenmenschen." Alex war laut Papis früher ein Popstar in seiner Heimat Tschechien. Dann schwor er dem Jetset-Leben ab, verkaufte sein Hab und Gut und lebt seither spartanisch in einer Höhle mit Blicks aufs Meer.

"Das ist aber schön hier!", flötet Carmen, als sie sieht, wie Alex lebt, "und so ordentlich!" Neugierig erkundet sie die Höhle und testet mit Papis auch gleich das in einer Nische befindliche steinige Bett des Aussteigers. Robert hält derweil Abstand: "Dass du auch immer überall direkt reinmusst", schüttelt er den Kopf über seine Frau. Als Alex seinen Gästen Tee anbietet, lehnt der 58-Jährige dankend ab: "Weißt du, was sonst in dem Eimer ist, mit dem er jetzt das Wasser holt?" fragt er skeptisch. Als Alex den Gästen zeigt, dass er auch T-Shirts bedruckt, nötigt Robert das immerhin einen gewissen Respekt ab.

Dennoch fühlt sich der Millionär sichtlich unwohl - so ganz ohne jeglichen materiellen Luxus um sich herum: "Meins wäre es nicht", so Robert knapp. Auch die Minuten-Meditation inklusive Gruppenkuscheln lässt der 58-Jhrige nur äußerst widerwillig über sich ergehen. "Ich kriege jetzt im Moment Rückenschmerzen", stöhnt er und sucht das Weite. Carmen hatte es geahnt: Dieser Ausflug war eindeutig zu spirituell für ihren Luxus liebenden Gatten.

Am nächsten Tag wollen die Geissens mit ihrer Jacht, der "Indigo Star", nach Formentera fahren. Doch Robert hat die Wettervorhersage und den heftigen Wellengang unterschätzt. Als sie auf dem Wasser sind, ist die Jacht ein Spielball der Wellen. Die Möbel im Salon der Jacht rutschen mit lauten Getöse hin und her, Vasen fallen aus den Regalen und Tischbeine knicken um. "Das war keine gute Idee", sieht Robert seine Fehleinschätzung ein und ordert die Rückkehr in den Hafen nach Ibiza an. Nach einer ersten Bestandsaufnahme wird klar: Diese Seefahrt war ein teurer Spaß. "Ich glaube, wir brauchen neue Möbel", stellt Robert resigniert fest.