Im Oktober diesen Jahres kommt "Black Adam" in die Kinos. Superhelden-Fans bekommen mit dem ersten offiziellen Trailer nun einen Vorgeschmack - und vermutlich, was sie erwartet haben: einen eisenharten Dwayne Johnson und ordentlich Explosionen.

Nichts anderes konnte man von einem Trailer mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle erwarten: Der 50-jährige Actionstar darf sich in der Hauptrolle des Superhelden-Films "Black Adam" richtig austoben. Johnson fliegt, schlägt den Flügel eines Kampfjets ab und hält einem Kugelhagel stand. Im ersten offiziellen Trailer zur DC-Verfilmung wird auch noch einmal mit Nachdruck betont, dass es sich bei Black Adam nicht um einen klassischen Helden handelt. Denn die töten keine Menschen - "Ich schon", entgegnet Johnsons Figur.

Der Ex-Wrestler scheint von der Warner-Produktion vollkommen überzeugt zu sein. "Die Hierarchie im DC-Universum wird sich ändern", kündigte Johnson im Vorfeld vollmundig auf Instagram an. Dort veröffentlichte er auch immer wieder Trainingsvideos, bezogen auf "Black Adam". Vor kurzem versorgte der ehemalige Wrestler seine Fans noch mit Informationen zu Nachdrehs. Ursprünglich begannen die Dreharbeiten bereits im April 2022 in Atlanta.

Am 20. Oktober kommt der Superheldenfilm nach einer Corona-bedingten Verschiebung hierzulande in die Kinos. Neben Johnson ist unter anderem Pierce Brosnan als Kent Nelson alias Doctor Fate in der DC-Verfilmung zu sehen.