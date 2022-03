Nach dem Ausschluss der russischen Teams und Nationalmannschaft aus allen laufenden Wettbewerben der FIFA und UEFA zieht auch der Videospielehersteller EA Konsequenzen - aus "Solidarität zum ukrainischen Volk".

Weil Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, hatten FIFA und UEFA unlängst alle russischen Teams und die russische Nationalmannschaft aus den laufenden Wettbewerben und von den Playoffs kommenden WM in Katar suspendiert.

Nun zieht Electronic Arts aus Solidarität zum ukrainischen Volk nach und verbannt alle russischen Teams aus seinen Fußballsimulationen "FIFA 22", "FIFA Online" und "FIFA Mobile".

Weitere Konsequenzen können folgen

Das kündigte der US-Hersteller via Twitter an. "EA Sports steht solidarisch zum ukrainischen Volk und ruft wie so viele andere Stimmen in der Fußballwelt auch nach Frieden und einem Ende der Invasion der Ukraine", heißt es in der Mitteilung. Man behalte sich zudem vor, russische Clubs und Wettkämpfer auch aus weiteren Sportspielen wie zu entfernen.

So sollen kommende Woche Teams aus Russland und Belarus aus dem Eishockey-Videospiel "NHL 22" verbannt werden. Man werde die Community auf dem Laufenden halten.

"FIFA" zählt zu den erfolgreichsten Videospiel-Marken der Welt. Bislang wurden über 325 Millionen Kopien der jährlich erscheinenden verkauft. Der aktuelle Ableger mit der Rückennummer 22 erschien im Oktober 2021 und zählt zu meist verkauften Titeln in Europa.