Mit "Unbound" soll die "Need for Speed"-Serie ihr Comeback feiern. Der letzte Serienvertreter "Heat" hat schon ein paar Kilometer auf dem virtuellen Tacho.

Die Kultrennspielreihe "Need for Speed" soll ihr Comeback feiern. Bereits jetzt sind - wohl kurz vor einer offiziellen Präsentation durch Publisher EA - erste Bilder im Netz aufgetaucht. Der Look überrascht selbst Fans der Serie.