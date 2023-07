Der Nachfolger der "FIFA"-Reihe von EA Sports steht in den Startlöchern. Nun verriet der Publisher den Veröffentlichungstermin für "FC 24" und zahlreiche neue Details.

Manche hofften, "FC 24" würde anders als die "FIFA"-Reihe bereits im Sommer erscheinen. Nun ist klar: EA Sports behält den gewohnten Turnus für die jeweils neue Ausgabe der Fußballsimulationsreihe bei. So erscheint also "FC 24" wie sein Vorgänger Ende September - genauer gesagt: am 29.9..

Wer allerdings die "Ultimate Edition" vorbestellt, kann bereits sieben Tage vor den anderen den virtuellen Rasen betreten: Der Early Access beginnt am 22. September. Insider gehen davon aus, dass auch Abonnenten von EA Play Pro diese Phase mitnutzen können. Auch dürfen EA-Play-Abonnenten wieder auf eine zeitlich begrenzte Testversion hoffen, so Branchenkenner.

"EA Sports FC 24": Preise und Plattformen

Besitzer von PS4 und Xbox One können aufatmen: "FC 24" erscheint auch auf der Vorgängergeneration von Xbox Series und PS5. Selbst die Nintendo Switch wird bedacht. Für PC ist die Fußballsimulation sowohl über Steam, Epic Games Store und die EA App zu beziehen. Die PC-Version der Standard-Edition kostet rund 70 Euro. Für PS und Xbox fallen 80 Euro an. Switch-User bezahlen 50 Euro. Letzteren steht allerdings die "Ultimate Edition" nicht zur Wahl. Diese kostet für PC 100 Euro. PS- und Xbox-User müssen zehn Euro mehr drauflegen.

Was sind die größten Neuerungen von "EA Sports FC 24"?

Zu den technischen Fortschritten zählt Hypermotion V. Die fünfte Stufe der Animationstechnologie nutzt noch mehr Daten realer Spieler, um Bewegungen so authentisch wie nur möglich auf den Bildschirm zu bringen. Auch die Frostbite-Engine wurde getunt, um Details wie körperliche Merkmale mit noch mehr Detailverliebtheit darzustellen. Ebenso soll die Stadion-Atmosphäre noch authentischer wirken.

Ein neues Feature sind die Playstyles, die den Profis Fähigkeiten bescheren, die auf ihren Spielstil maßgeschneidert werden. Erstmals werden zudem die Frauen-Bundesliga und die weibliche spanische Liga F vertreten sein. Auch die Women's Champions League lässt sich austragen. Frauen spielen darüber hinaus in "Ultimate Team" an der Seite der Männer.

Auch nach der geplatzten Verlängerung des Deals mit der Fifa kann EA Sports mit bekannten Gesichtern und großen Namen auf dem virtuellen Feld glänzen: Über hunderte Lizenzen mit Ligen, Teams und Spieler-Verbänden sorgen für Authentizität.

Ebenfalls alljährlich eine spannende Frage: Welcher Kicker ziert das Cover? Während auf der Ultimate Edition ein Gruppenfoto mit aktuellen und historischen Legenden zu sehen ist, wurde als Testimonial der Standard-Edition Erling Haaland von Manchester City auserwählt.

Einblicke ins Spielgeschehen gibt seit Kurzem der Gameplay-Reveal-Trailer.

EA Sports FC 24 Offizieller Gameplay-Reveal-Trailer

