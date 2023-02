Wenn Sportsimulationen Zukunftsprognosen wagen: EA glaubt schon jetzt zu wissen, wie das Super Bowl-Duell zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelipha Eagles ausgehen wird - der eigenen Simulation "Madden NFL 23" sei Dank.

Der Super Bowl ist mehr als ein Sportevent, er ist ein internationales Großereignis. Wenn die amerikanische Football-Liga NFL in der Nacht von Sonntag, 12. Februar, auf Montag, 13. Februar, in Glendale, Arizona, ihren Champion ausspielt, sieht die ganze Welt zu.

Games-Publisher EA - beflügelt von der vierten richtigen Fußball-WM-Prognose in Folge - glaubt indes schon jetzt zu wissen, wie das Duell zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelipha Eagles ausgehen wird - und liefert dem eigenem Bekunden nach die "einzige Super Bowl 57-Vorhersage von Bedeutung". Grundlage für diese Selbstherrlichkeit: die eigene Sportsimulation "Madden NFL 23".

Abgehobene Prognose

Diese prophezeit einen deutlichen 31:17-Sieg der Eagles - und glaubt obendrein an einen Einsatz von Kansas-Quarterback Mahomes, obwohl dieser in der Realität nicht zu "100 Prozent" fit sei. Das Sprunggelenkt macht Probleme. Immerhin: Als Most Value Player der Liga darf sich der Ober-Chief schon jetzt als Gewinner fühlen. Für die Eagles wiederum soll laut EA Wide Receiver A.J. Brown herausstechen, der dem virtuellen Orakel zufolge acht Pässe für 114 Yards und einen Touchdown fangen kann, Safety C.J. Gardner-Johnson darf sich neben fünf Tackles auch über eine Interception freuen.

Abschied von ProSieben

Wie das Spiel in der Realität ausgeht, darf man am 12. Februar ab 22.15 Uhr bei ProSieben bestaunen. Es ist allerdings die vorerst letzte NFL-Partie, die die Münchner Senderfamilie zeigt. Im vergangenen Herbst hatte sich in einem leidenschaftlichen Bieterwettstreit RTL die Übertragungsrechte für die American-Football-Spiele der US-Profiliga gesichert.

Auch fernab des Sportlichen erwartet Zuschauer ein Spektakel sondergleichen. Die neunfache Grammy-Gewinnerin Rihanna, einer der weltweit erfolgreichsten R&B-Stars, bestreitet erstmalig wieder seit sechs Jahren die legendäre Halftime-Show des Super Bowls.