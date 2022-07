Bei einem Dreh zur US-Serie "Law & Order: Organized Crime" hat sich am Dienstagmorgen ein wahres Verbrechen ereignet: Ein Produktionsmitarbeiter wurde von einem bislang unbekannten Täter getötet.

Am Rande eines Drehs für die dritte Staffel der Krimiserie "Law & Order: Organized Crime" in New York ist am Dienstagmorgen ein Crewmitglied getötet worden. Der 31-Jährige wurde erschossen, als er in Greenpoint im Stadtteil Brooklyn in einem stehenden Auto saß, um Parkplätze für die Produktion freizuhalten.

Laut Berichten der "New York Times" hatte sich in den frühen Morgenstunden ein einzelner Angreifer dem Fahrzeug genähert, die Tür geöffnet und seinem Opfer in den Kopf und den Hals geschossen. Daraufhin sei der unbekannte Täter geflüchtet. Obwohl der Produktionsmitarbeiter umgehend in ein Krankenhaus gebracht wurde, sei er dort seinen schweren Verletzungen erlegen. Beim Verdächtigen handle es sich der New Yorker Polizei zufolge um einen eher kleinen, dünnen Mann mit dunkler Kleidung, der bislang noch nicht gefasst werden konnte. Auch die Hintergründe der Tat sind nach wie vor unklar.

Das Tatmotiv ist noch unbekannt

In einem gemeinsamen Statement von NBC und Universal Television, das unter anderem dem US-Branchenmagazin "Deadline" vorliegt, heißt es: "Wir waren sehr traurig und schockiert, als wir erfuhren, dass eines unserer Crewmitglieder heute früh Opfer eines Verbrechens wurde und infolgedessen gestorben ist. Wir arbeiten mit den örtlichen Strafverfolgungsbehörden zusammen, die die Ermittlungen fortsetzen."

In "Law & Order: Organized Crime" (hierzulande bei Sky zu sehen) ist Christopher Meloni seit 2021 wieder als Detective Elliot Stabler auf Verbrecherjagd. Zuvor stand er bereits von 1999 bis 2011 in "Law & Order: Special Victims Unit" in seiner Paraderolle vor der Kamera.