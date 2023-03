Wenige Tage vor der Veröffentlichung von Ed Sheerans neuer Single "Eyes Closed" überrascht der britische Popstar seine Fans mit einer besonderen Ankündigung: In der Disney+ Doku-Serie "Ed Sheeran: The Sum Of It All" wird er erstmals intime Einblicke in die Höhen und Tiefen seiner Karriere geben.

Vor knapp drei Wochen kündigte Ed Sheeran die Veröffentlichung seines sechsten Studioalbums "-" (Substract) am 5. Mai an. Nun, nur wenige Tage vor Veröffentlichung seiner neuen Single "Eyes Closed" (am 24. März), überrascht der britische Popstar seine Fans mit einer weiteren Ankündigung: In der Disney+ Original Serie "Ed Sheeran: The Sum Of It All" wird er erstmals intime Einblicke in die wohl düsterste Phase seiner Karriere geben. Die vier Episoden "Love", "Loss", "Focus" und "Balance" sind ab Mittwoch, 3. Mai, weltweit beim Streamingdienst abrufbar.

"Ich habe mich immer mit meinem Privatleben zurückgehalten", schreibt Sheeran in einer Ankündigung bei Instagram: "Der einzige Dokumentarfilm, den ich je gemacht habe, war einer, der sich auf mein Songwriting konzentrierte. Disney trat an mich heran, um eine vierteilige Dokumentation über die Entstehung meines nächsten Albums Subtract zu drehen." Doch als sein Leben "ein paar Wendungen nahm", änderte sich das Thema: "Es wurde etwas ganz anderes, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich wollte dem Album einen Kontext geben, da es sehr persönliche Dinge berührt, die wir alle erleben."

Persönliches Archivmaterial und authentische Interviews

Die Doku sei eine "Mischung aus exklusivem, noch nie gezeigtem persönlichen Archivmaterial, aktuellen Ereignissen, authentischen Interviews mit seiner Frau und seinen Liebsten und intimen Auftritten an filmischen Schauplätzen", heißt es in der am Montag verbreiteten Ankündigung. Ziel der Produktion sei es, "herauszufinden, was Sheeran über die Welt, sich selbst und seine Musik denkt". Neben den Anfängen von Ed Sheerans musikalischer Karriere stehen auch persönliche Ereignisse wie der plötzliche Tod seines besten Freundes im Zentrum.

"Jeder auf der Welt kennt und liebt die Songs von Ed Sheeran, denn er ist der Soundtrack zu so vielen Momenten unseres Lebens", sagen Ben Turner und Ben Winston, die ausführenden Produzenten von Fulwell 73 Productions: "Aber diese Filmreihe präsentiert den wahren Menschen hinter den Hits und zeigt Ed auf eine ganz andere Art und Weise nach einem turbulenten Jahr, sowohl persönlich als auch beruflich." Regie führt David Soutar.