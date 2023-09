Seine Fans lieben ihn unter anderem für seine Geselligkeit: Ed Sheeran lässt keine Gelegenheit aus, seine Fans in seine Musik miteinzubeziehen. Und so schaut er für seine kommende Live-LP in Wohnzimmern einiger Fans vorbei. Auf Instagram schwärmt der Sänger über sein "fanorientiertestes Projekt".

Ed Sheeran live in den Wohnzimmern seiner Fans - das können Musikliebhaber demnächst von seinem neuen Studioalbum erwarten, wie "Entertainment Weekly" berichtet. Der "Thinking Out Loud"-Sänger kündigte kürzlich eine Live-LP mit Songs aus dem Album "Autumn Variations", das am 29. September erscheinen soll, an. Der Künstler verriet vorab, dass jeder einzelne Song in einem Wohnzimmer eines anderen Fans aufgenommen wurde. "Also habe ich ein paar überraschende Pop-up-Gigs in den Häusern von Fans gemacht und heimlich ein Live-Album von 'Autumn Variations' aufgenommen, alles war eine totale Überraschung", schrieb der 32-Jährige auf Instagram.

Zwischen Katzen und Freundschftsbändchen

Er berichtete auch von den Aufnahmen: Nachdem er einen Track aus dem Album aufgenommen hatte, bat der Sänger um eine Führung durch das Haus von Fan Kari Conaway und spielte "Wake Me Up" von seinem Debütalbum "+". "Ich ging in ihr Zimmer und sah ein Klavier", schrieb Sheeran. "Sie fragte, ob ich spielen könnte und ich sagte 'nicht wirklich, aber ich spiele irgendwie auf 'Wake Me Up'', also spiele ich hier 'Wake Me Up', für alle Plus-Fans da draußen". Online bedankte sich der Sänger für Conaways Gastfreundlichkeit: Er sei mit "Katzen, Freundschaftsarmbändern und einigen Fruchtgetränken" verwöhnt worden.

"Überraschungsbesuche in den Häusern der Fans, um etwas Besonderes aufzunehmen, kommt bald. P.S.: eure Katzen waren cool", kündigte Sheeran Anfang des Monats in einem TikTok-Video an.

Ed Sheeran und sein "fanorientiertestes Projekt"

"Autumn Variations" ist Sheerans erstes Album, das über sein Label Gingerbread Man erscheint. Er selbst spricht von dem "fanorientiertesten Projekt", das er je gemacht habe: Bereits als es um die Gestaltung des Musikvideos ging, hatte er seine Fans um Mithilfe gebeten. Dafür platzte der Sänger in Hochzeiten und sang dem Publikum am Merch-Stand vor seinem Konzert in Santa Clara kurerhand ein Ständchen.