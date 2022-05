Popstar Ed Sheeran hat via Instagram verkündet, erneut Vater eines Mädchens geworden zu sein. Bis zum Schluss konnte er die Schwangerschaft seiner Frau geheim halten.

Ed Sheeran hat die Welt und besonders seine Fans mit einer süßen Nachricht überrascht: Der 31-Jährige ist zum zweiten Mal Vater geworden. Die frohe Kunde teilte der Sänger ("Shape of You") via Instagram.

Zu einem Bild mit einem Paar weißer Babysöckchen schrieb er: "Wollte euch alle wissen lassen, dass wir ein weiteres wunderschönes kleines Mädchen bekommen haben. Wir sind beide so verliebt und überglücklich, nun eine vierköpfige Familie zu sein."

Für Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn ist es nicht das erste Kind: Ende August 2020 kam Töchterchen Lyra Antarctica Seaborn Sheeran zur Welt, auch damals verkündete der Brite die Neuigkeiten mit einem Söckchen-Bild auf Instagram. Wie die zweite Tochter des Paares, das 2019 geheiratet hatte, heißen soll, hat Sheeran noch nicht verraten.

Der Öffentlichkeit hatten Ed Sheeran und Cherry Seaborn die Schwangerschaft bis zum Schluss vorenthalten, inzwischen bestätigte aber auch eine Sprecherin das Babyglück gegenüber der britischen "The Sun". "Sie freuen sich so sehr, dass Lyra eine kleine Schwester bekommen hat, und die vier genießen derzeit wertvolle Zeit mit der Familie, bevor Ed wieder auf Tour geht", heißt es dort. "Wir freuen uns für sie und hoffen, dass Sie ihre Privatsphäre in dieser besonderen Zeit respektieren können."