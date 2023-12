Aktuell ist Eddie Murphy im Weihnachtsfilm "Candy Cane Lane" zu sehen. Privat legt der zehnfache Vater Wert auf eine gute Stimmung zu Weihnachten.

Hollywood-Schauspieler Eddie Murphy zählt seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Komikern der Filmindustrie. Mit Filmen wie "Beverly Hills Cop", "Der Prinz aus Zamunda" und "Dr. Dolittle" feierte er internationale Erfolge und zog ein Millionenpublikum in die Kinos. Auch mit seinem Privatleben sorgt der gebürtige New Yorker ab und an für Schlagzeilen: Insgesamt hat er nicht weniger als zehn Kinder: Eric (34), Bria (34), Christian (33), Myles Mitchell (31), Shayne Audra (29), Zola Ivy (23), Bella Zahra (21), Angel Iris (16), Izzy Iona (7) und Nesthäkchen Max Charles (5). Eine Großfamilie, die besonders zur Weihnachtszeit für jede Menge Trubel sorgt.

Im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau verriet Murphy, der aktuell im Weihnachtsfilm "Candy Cane Lane" (jetzt auf Amazon Prime Video) an der Seite von US-Schauspielerin Tracee Ellis Ross zu sehen ist, wie er das Fest der Liebe feiert: "Bei mir zu Hause ist Weihnachten immer eine Zeit voller Liebe, in der alle gut miteinander auskommen. Meine Kinder sind großartige, bodenständige Menschen. Sie sind kluge Erwachsene, was mich sehr glücklich macht. Meine Familie ist mein größtes Vermächtnis. Es sind nicht die Filme, die ich gemacht habe, sondern diese erstaunlichen Menschen, die ich in die Welt gebracht habe."

Seit rund 40 Jahren ist Eddie Murphy im Filmgeschäft. Als lebende Legende will er dennoch nicht bezeichnet werden, wie er klarstellt: "Meine Willenskraft hat dazu beigetragen, dass ich heute hier bin. Sie treibt mich an."