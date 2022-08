Ihre Liebe ist erloschen: Vitali und Natalia Klitschko gehen künftig getrennte Wege. Wie die beiden bekannt gaben, lässt sich das Ehepaar scheiden.

Vitali Klitschko geht künftig ohne seine Ehefrau Natalia durchs Leben. Wie der 51-Jährige gegenüber "Bild" bestätigte, lässt sich das Paar nach 26 Jahren Ehe scheiden. "Wir haben gemeinsam die Scheidung eingereicht, weil wir bereits seit Jahren getrennt leben und das jetzt offiziell machen wollen", erklärte der einstige Weltklasseboxer. Dennoch betonte der heutige Bürgermeister von Kiew, er habe mit Natalia "ein sehr gutes Verhältnis": "Wir respektieren uns, aber wir leben schon länger getrennt in verschiedenen Städten."

Räumlich trennten das Paar zuletzt Tausende von Kilometern. Während Vitali Klitschko als Bürgermeister von Kiew seine ukrainische Heimat im Krieg gegen Russland verteidigt, bangte Natalia im fernen Hamburg um das Leben ihres Ehemannes. Gleichzeitig engagierte sich die 48-Jährige für ukrainische Flüchtlinge in der norddeutschen Metropole. Wie sorgenvoll der Alltag für Natalia Klitschko sein muss, machen Einblicke klar, die sie im März in der ARD-Sendung "Wir helfen - Gemeinsam für die Ukraine" gab: "Mein Tag fängt an, dass ich jedem, den ich liebe und den ich kenne, schreibe und ganz froh bin, Antworten zu bekommen und weiß: Ja, sie sind am Leben."

Vitali und Natalia Klitschko waren einst bei einer Modenschau aufeinandergetroffen, wo sich der damalige Spitzensportler und das Model ineinander verliebten. 1996 läuteten die Hochzeitsglocken, drei Kinder machten das Familienglück perfekt. Im Jahr 2000 erblickte Sohn Yegor-Daniel das Licht der Welt. 2002 folgte Tochter Elizabeth-Victoria, 2005 Sohn Max.