Nach den Gerüchten, seine Frau Anna-Carina würde ihn betrügen, klinkt sich Stefan Mross nun auf Instagram aktiv in die Debatte rund um seine Ehe ein. Es handle sich dabei schlicht und einfach nicht um die Wahrheit, ließ er wissen.

Droht nun das Aus nach sechs Jahren Beziehung? Das Brodeln in der Gerüchteküche wird Stefan Mross jetzt jedenfalls zu heiß. Der Entertainer dementiert auf Instagram die Vorwürfe, seine Frau Anna-Carina würde ihn betrügen, vehement. Er stellt klar: "Dies entspricht nicht der Wahrheit." Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin wies die Vorwürfe, eine Affäre zu haben, im Gespräch mit RTL "Punkt 12", ebenfalls von sich, wie "Gala" schreibt.

Dass Mross jedoch gegenüber der "Bild" gestand, er müsse um die Beziehung kämpfen, befeuerte zunächst die Zweifel rund um die vermeintlich heile Ehe. "Anna-Carina und ich hatten drei schwierige Monate, wir waren viel getrennt. Anna pendelte zwischen Rust und Köln. Damit ging es mir nicht gut, seelisch wie moralisch", so der Moderator. Er habe nicht damit umgehen können, 24 Stunden von seiner Liebsten getrennt zu sein. Das Paar ist zwei Jahren verheiratet.

"Unwahrheiten müssen klargestellt werden"

Bei Florian Silbereisen hörte sich das in der Show "Das große Schlagerjubiläum" (22. Oktober) auch noch etwas anders an. Vor laufender Kamera betonte der Sänger, dass es den beiden in der Beziehung gut gehe, und er kehrte direkt zu seinem gewohnt trockenen Humor zurück: "Man kauft sich oft die Zeitungen, damit man selbst was über sich erfahren kann. In unserem Fall ist es genauso", scherzte Mross.

Mit seinem aktuellen Instagrampost versucht er nun, die Ehe wieder ins rechte Licht zu rücken. "Bisher konnten wir damit umgehen, da dies nun mal zu unserem 'öffentlichen' Leben dazugehört", so Mross. "Nun aber bitte ich, zu respektieren, dass gewisse Unwahrheiten klargestellt werden müssen."