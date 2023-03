Die Kindernachrichtensendung "logo!" bekommt ein neues Gesicht: Die ehemalige Leichtathletin Maral Bazargani wird eine neue Hauptmoderatorin der ZDF-Sendung. Sie ersetzt Jennifer Sieglar, die am Dienstag letztmalig moderiert.

Maral Bazargani ist die neue Hauptmoderatorin bei "logo!". Die ehemalige Leichtathletin ersetzt Jennifer Sieglar, die am Dienstag, 28. März, um 19.50 Uhr, bei KiKA, letztmalig vor der Kamera stehen wird. Bazargani arbeitet seit 2017 als "logo!"-Redakteurin. Seit 2018 steht sie als Reporterin vor der Kamera und sprang hin und wieder als Moderatorin ein. Im vergangenen Jahr produzierte sie zudem das "logo! extra: Was ist jüdisch?" über jüdisches Leben, auch jenseits religiöser Aspekte.

"'logo!' zu moderieren, bedeutet für mich, dass ich Kindern mit viel Fingerspitzengefühl und Verantwortung die komplizierte und manchmal auch beängstigende Welt erklären darf", sagt Bazargani, die als 400-Meter-Läuferin 2012 für das deutsche Olympiateam qualifiziert war: "Ich versuche, der Zielgruppe auf Augenhöhe zu begegnen und mich gleichzeitig zu erinnern, wie es war, Kind zu sein. Für mich die beste Kombination für meine zukünftige Aufgabe."

Baby-News bei Jennifer Sieglar

Jennifer Sieglar, die in elf Jahren ganze 899-mal durch "logo!" führte, erklärte ihr Ausscheiden aus der Sendung kürzlich auf Instagram: "Drei Sachen haben sich in meinem Leben verändert: Erstens - ich bin älter geworden und denke es ist gut, wenn man nicht bis zum Rentenalter eine Kindersendung moderiert. Zweitens moderiere ich eine neue Sendung, die Klimazeit, und habe deswegen zuletzt mehr als Vollzeit gearbeitet. Das kann man nicht ewig machen." Als dritten Grund nannte die 40-Jährige den Nachwuchs, den sie und ihr Ehemann, "logo!"-Moderator Tim Schreder, erwarten: "Wir wollen deswegen beide beruflich etwas kürzer treten. Weil wir beide natürlich auch Zeit für das Kind haben wollen. Also habe ich diese Entscheidung schweren Herzens getroffen. Aber es ist die richtige Entscheidung und es fühlt sich auch gut an Platz für Neues zu schaffen."

Das Hauptmoderationsteam von "logo!" besteht künftig somit aus vier Personen: Maral Bazargani, Linda Joe Fuhrich, Sherif Rizkallah und Tim Schreder. Zu sehen ist die Sendung immer samstags bis donnerstags, um 19.50 Uhr, und freitags, um 19.25 Uhr, bei KiKA.