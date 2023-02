"Zurück in die Zukunft"-Darstellerin Lea Thompson ließ ihre Fans auf Instagram an einem ganz besonderen Moment teilhaben: Im Rahmen der Fan Expo Portland-Convention traf sie ihre alten Kollegen aus der populären Filmtrilogie wieder.

Seit dem letzten Teil der "Zurück in die Zukunft"-Filmreihe ist einige Zeit vergangen - genauer gesagt 33 Jahre. Schauspieler wie Lea Thompson, Michael J. Fox und Christopher Lloyd wurden über Nacht zu Weltstars und haben bereits eine beachtliche Karriere hinter sich. Doch ein Instagram-Post von Lea Thompson zeigt: Auch nach all den Jahren sind sie immer noch so etwas eine Familie.

Die Cast-Mitglieder Christopher Lloyd, Thomas F. Wilson, Lea Thompson und Michael J. Fox trafen sichvergangenes Wochenende im Rahmen der Fan Expo Portland-Convention. Die Reunion hielt Thompson, die in den Filmen die Mutter von Marty McFly (Fox) spielte, mit einigen Bilder fest, die sie später mit begeisterten Fans auf Instagram teilte.

"Ich liebe es, bei diesen FanExpo-Events zu sein"

"Wow, ich hatte heute ehrlich die beste Zeit mit meiner 'Zurück in die Zukunft'-Familie", schrieb die 61-Jährige. Auch Fox teilte ein Bild der vier Darsteller in einer Instagram-Story und schrieb: "Ich liebe es, bei diesen FanExpo-Events zu sein und einige meiner Lieblingsmenschen wie Lea, Tom, Chris und all euch 'Zurück in die Zukunft'-Fans zu sehen. Ernsthaft."

Die Trilogie um das zeitreisende Duo Marty McFly und Doc Brown gehört zu den populärsten Filmreihen der 1980er. Hoffnungen auf weitere Fortsetzungen erteilte Regisseur Robert Zemeckis aber stets eine Absage. Damit müssen sich Fans wohl bis auf Weiteres mit Zusammenkünften der Stars der Reihe zufrieden geben müssen.