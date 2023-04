"Beautiful Disaster" - der Titel des Films verspricht eine herzzerreißende Liebesgeschichte. In den Hauptrollen überzeugen Dylan Sprouse und Virginia Gardner. Beide starteten ihre Karriere bereits als Kind, sind aber bis heute fester Bestandteil Hollywoods. Über ihren Weg sprachen sie nun im Interview.

Sie gehören zu den wenigen Stars in Hollywood, die den Sprung vom gefeierten Kinderstar zum ernsthaften Schauspieler geschafft haben. Dylan Sprouse feierte an der Seite von Bruder Cole mit Kult-Serien wie "Zack & Cody" Anfang der 2000er-Jahre seine wohl größten Erfolge. Mittlerweile ist der 30-Jährige oft auf der großen Leinwand geschafft zu sehen. Er brilliert aktuell im Romantik-Streifen "Beautiful Disaster" (ab jetzt im Kino) an der Seite von Schauspiel-Schönheit Virginia Gardner, die mit 16 Jahren ebenfalls ihren Durchbruch im Disney Channel schaffte. Dass sie früh berühmt wurde, macht der heute 27-Jährigen jedoch nicht viel aus. Gegenüber der Agentur teleschau stellt Gardner jetzt klar: "Ich würde es nicht anders haben wollen. Ich bin unglaublich glücklich darüber, wie mein Leben bislang verlaufen ist. Egal wie jung ich bin oder war - ich würde jede Entscheidung in meiner Karriere genau so wieder treffen."

Dylan Sprouse stimmt im Interview zu und ergänzt selbstbewusst: "Ich musste mich über die Jahre zwar erst selbst finden, wusste aber schon früh, wie privilegiert ich bin, überhaupt als Schauspieler arbeiten zu dürfen. Wir sind statistisch gesehen unter den wenigen Menschen auf der Welt, die mit diesem Beruf überhaupt ihre Rechnungen bezahlen können."

Dennoch musste vor allem Sprouse über die Jahre auch die Schattenseiten seines Berufs kennenlernen. Vor allem sein Liebesleben war in der Vergangenheit immer wieder ein großes Thema in den US-Medien. Zuletzt wurde über seine Verlobung mit Model Barbara Palvin spekuliert. Dies scheint den 30-Jährigen jedoch nicht sonderlich zu stören - im Gegenteil. Er erklärt gegenüber teleschau, dass er sich gerne in seinen Rollen verliert: "Ich bin privat absolut kein Bad-Boy und halte mich eher zurück. Es macht mir deshalb umso mehr Spaß, mich in meinen Rollen auszuprobieren und hier und da mal den Bad-Boy raushängen zu lassen."

Ein klarer Plan vom Leben

Es scheint, als hätten die beiden einen klaren Plan vom Leben - auch, wenn sie selbst früh erwachsen werden mussten. Im Interview sprechen die ehemaligen Teenie-Stars sogar offen darüber, ob sie ihren künftigen Kindern ein Leben in der Öffentlichkeit zumuten würden. "Ich selbst war auf einer normalen Schule, bis ich 16 war. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich würde meinen Kindern raten, erst die Schule zu Ende zu bringen, bevor sie etwas anderes machen", so Gardner offen. Und Sprouse offenbart mit einem Lächeln: "Als Vater würde ich meine Kinder immer bei dem unterstützen, was sie glücklich macht. Wenn sie voller Leidenschaft den Weg als Schauspieler gehen wollen, würde ich ihnen nicht im Weg stehen."