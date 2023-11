Was entsteht, wenn sich ein Fußballprofi und ein Streamer zusammentun? Richtig: Eine eigene Fußball-Liga mit Instagram-Präsenz und "Twitch" als Übertragungsplattform. Real-Madrid-Star Toni Kroos und der Unternehmer Elias Nerlich wagen ein gemeinsames Projekt ...

Toni Kroos (33) versucht sich als Funktionär: Der Profi, der aktuell noch für den spanischen Top-Klub Real Madrid kickt, gründet seine eigene Liga. Gemeinsam mit dem Streamer und Unternehmer Elias Nerlich (25), besser bekannt unter dem Namen "Eliasn97", soll schon bald "The Icon League" Gestalt annehmen, wie aus einem Werbevideo von Kroos auf Instagram hervorgeht.

Der Liga, die für Kleinfeldspiele konzipiert ist, sollen Kroos und Nerlich vorstehen. Austragungsort wird eine Halle in Deutschland sein. Wer aus der Fußball-Szene mit von der Partie sein wird, soll erst in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden. Das geht aus einem gemeinsamen Statement hervor. Kroos selbst ist allerdings noch bis Sommer 2024 bei Real Madrid verpflichtet.

"Der klassische Fußball, so wie ich ihn spiele und liebe, wird immer weiter existieren und Menschen auf der ganzen Welt auch künftig begeistern und elektrisieren", erklärt der Sportler und ist überzeugt: "Es gibt eine hohe Anzahl von Fans, die auch Lust auf ein anderes Fußball-Format haben. Auf ein schnelleres, abwechslungsreicheres, actionreicheres, ereignisreicheres Spiel, in dem es plötzlich unvorhergesehen Wendungen geben kann". Genau das werde die neue Liga bieten.

"Zwei Legenden": So reagieren Fans auf eigene Liga von Profi Toni Kroos

Jedes Team werde mit eigenen Trikots, Logos und Instagramseiten ausstaffiert. Es wird erwartet, dass die Spiele nach der Europameisterschaft im kommenden Sommer beginnen werden. Interessenten können die Begegnungen kostenlos auf der Livestreaming-Plattform "Twitch", auf der sich Nerlich bereits tummelt und ein Millionenpublikum begeistert, verfolgen. Auf Social Media ernten die beiden Geschäftspartner in spe regen Zuspruch. So freuen sich viele Fans auf die "zwei Legenden". Andere können es "kaum erwarten" und sind der Meinung: "Das könnte sehr groß werden".

Wer jetzt denkt, der Social Media-Profi Nerlich habe mit Fußball nichts am Hut, der irrt: Nerlich gründete bereits 2021 mit dem ehemaligen Fußball-Profi Sidney Fried den Klub "Delay Sports Berlin", der aktuell in der Kreisliga B auf Punktejagd ist. "Viele wollen das machen, was wir vorhaben", erklärt der Streamer öffentlich. "Es kamen einige auf mich zu, aber mit Toni und dem starken Team hinter uns etwas Eigenes auf die Beine zu stellen reizt mich deutlich mehr."