Kurz vor dem Ende der Corona-Maßnahmen hat Bundesjustizminister Marco Buschmann Kritik am neuen Infektionsschutzgesetz zurückgewiesen. Das Gesetz sei "sehr klar und handwerklich gut gemacht", sagte der FDP-Mann im "Morgenmagazin" im Ersten. Zuvor hatten Länder und Kommunen die neue Regelung als unklar kritisiert, wonach Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ab Samstag (2. April) abgesehen von Ausnahmen nur noch in Hotspot-Regionen angewandt werden dürfen. Welche Regionen das sind, entscheiden die Länder. Es gefalle manchen nicht, dass die Voraussetzungen für die Regelung präzise gefasst seien - "und wenn missbräuchlich von der Regelung gebraucht gemacht würde, Gerichte dann auch ein Stoppschild aufstellen würden", kommentierte Buschmann. Genau dies sei aber der Vorteil des Gesetzes, demzufolge es eine "konkrete, drohende Gefahr für die Gesundheitsversorgung" brauche.

Zum neuen Infektionsschutzgesetz sagte er im "Moma"-Interview: "Ein strenges Gesetz, wenn es um die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger geht, ist ein gutes Gesetz". Mit dieser Freiheit dürfe man nicht lax umgehen. Buschmann verteidigte auch die Abschaffung von Maßnahmen wie der Maskenpflicht in Innenräumen. Deutschland sei die letzte liberale Demokratie des Westens mit so strengen Maßnahmen. Dies würden unsere europäischen Nachbarn nicht mehr verstehen - er werde darauf auch von Kolleginnen und Kollegen angesprochen, so Buschmann. Wenn jedem ein Impfangebot gemacht werden könne, sich die Menschen und die Lage in den Krankenhäusern stabil sei, würde viel dafür sprechen, "den Menschen ein Stück mehr Eigenverantwortung wieder zuzutrauen".