Ein Einbruch mitten in der Nacht - was für viele Menschen nach einer schrecklichen Vorstellung klingt, wurde für Elyas M'Barek zur Realität. Im Podcast "Enter Sandman" verriet der Star aus Erfolgsfilmen wie "Tausend Zeilen" und "Fack ju Göhte", dass jemand im Sommer in sein Haus auf Ibiza eingebrochen war. Während des Gesprächs mit Podcast-Gastgeber Oliver Polak erinnerte er sich nun ausführlich an dieses Ereignis zurück.

"Ich wache auf nachts, und wirklich auf einmal geht die Tür auf vom Schlafzimmer", erklärte M'Barek, der zu dem Zeitpunkt neben seiner Frau, Schauspielerin Jessica M'Barek, lag. Da sei ihm klar geworden, dass jemand anderes noch im Haus sein muss, weswegen er "Hallo" rief - danach sei die Tür wieder zugegangen: "Es war so ein Albtraum."

Elyas M'Barek hat die Sicherheitsmaßnahmen verschärft

Der Schauspieler sei ins Erdgeschoss gegangen und habe die Polizei gerufen, während er in der Küche nach einem Messer griff. Dann sei ihm aufgefallen, dass die Seitentür aufgebrochen worden war. M'Barek und seiner Frau sei nichts passiert, es sei lediglich etwas Bargeld geklaut worden. Ob er es mit einem einzelnen Einbrecher oder eine Gruppe zu tun hatte, weiß der gebürtige Münchner bis heute nicht.

Auf die Frage, ob er keine Alarmanlage habe, erklärte der 41-Jährige, dass in seinem Haus durchaus einer installiert sei, er diese aber nachts immer ausgeschaltet habe, wenn er im Haus war. Nach dem Vorfall vom Sommer habe er allerdings die Sicherheitsmaßnahmen verschärft.

Trotz des Einbruchs möchte er das Anwesen behalten. Seinen Hauptwohnsitz hat der Schauspieler mit seiner Frau in New York, wo sie seit Frühjahr 2023 wohnen. Das Paar heiratete im September 2022.