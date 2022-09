90 Videos aus der frühen Entwicklungsphase von "GTA VI" wurden am Wochenende veröffentlicht. Branchen-Insider Jason Schreiber spricht vom "größten Leak in der Geschichte der Videospiele" - und "einem Albtraum für Rockstar Games". Der Hacker soll die Entwickler erpressen und droht, die Quellcodes von "GTA V und VI" zu verkaufen.

"GTA V" zählt mit über 165 Millionen verkauften Exemplaren zu erfolgreichsten Videospielen aller Zeiten - entsprechend groß ist das Interesse am Nachfolger. Im Februar dieses Jahres bestätigte Rockstar Games immerhin, dass Teil sechs des Open-World-Gangster-Spektakels in Arbeit sei. Mehr offizielle Infos gab es bislang nicht, lediglich Gerüchte und kleinere Leaks ließen Vermutungen zu.

Seit diesem Wochenende ist nun alles anders: Ein User namens "teapotuberhacker" veröffentlichte in "GTAForums" rund 90 Videos, die offenbar eine sehr frühe Entwicklungsphase von Teil 6 der "Grand Theft Auto"-Reihe zeigen. Die meisten Clips sind äußerst kurz, das längste Video dauert drei Minuten. Zu sehen ist ein Raubüberfall, der Reminiszenzen an Quentin Tarantinos Kultfilm "Pulp Fiction" weckt. Die entsprechenden YouTube-Links wurde mittlerweile gelöscht, nachdem Publisher Take 2 Interactive einschritt. Gleiches gilt für YouTube-Videos, die alle Szenen am Stück zeigten.

Branchen-Insider und "Bloomberg"-Reporter Jason Schreier, dessen Quellen bei Rockstar Games die Echtheit des Materials bestätigt haben wollen, spricht von einem der "größten Leaks in der Geschichte der Videospiele" und einem "Albtraum für Rockstar Games".

Bei dem gesamten geleakten Material handelt es sich um Videos aus einer frühen Phase der Entwicklung von "GTA VI". Über das finale Spiel sagen sie daher wenig aus. Viele Platzhaltertexte und Debugging-Informationen zeigen, dass es noch ein weiter Weg bis zum Release ist. Keine Überraschung, denn "GTA VI" soll frühestens in zwei Jahren erscheinen.

"GTA" trifft auf Bonnie & Clyde?

Es ist nicht der erste Leak: Bereits 2018 machte ein Gerücht die Runde, wonach "GTA VI" eine weibliche Hauptfigur haben und die Handlung erneut in "Vice City" angesiedelt sein würde. Die fiktive Stadt aus dem gleichnamigen "GTA"-Klassiker ist bekanntermaßen inspiriert von der Metropole Miami in Florida. Der neue Leak vom 18. September 2022 betätigt diese Gerüchte: Zu sehen ist demnach die Protagonistin Lucia, Teil eines Bonnie & Clyde nicht unähnlichen Gangster-Paares. Ein Restaurant wird in dem Clip ausgeraubt, wobei Geiseln genommen werden. Was für Vice City spricht: Auf Polizeifahrzeugen kann man "V.C.P.D." lesen - kurz für "Vice City Police Department". In einem anderen Clip kommt die U-Bahn vor - "Vice City Metro".

Not that there was much doubt, but I’ve confirmed with Rockstar sources that this weekend’s massive Grand Theft Auto VI leak is indeed real. The footage is early and unfinished, of course. This is one of the biggest leaks in video game history and a nightmare for Rockstar Games September 18, 2022

Andere im Vorfeld gestreute Gerüchte bestätigen die aktuellen Videos allerdings nicht. So wird gemunkelt, dass nach dem Release neben Vice City weitere Städte hinzukommen. Zudem behaupten vermeintliche Insider, man könne in "GTA VI" mehr Gebäude betreten denn je.

Weitere Erkenntnisse, die der jüngste Leak bringt: Die zweite Hauptfigur soll Jason heißen. Zwischen den beiden Charakteren kann man wohl wechseln. Einer der Clips suggeriert aber, dass dies nicht jederzeit im Spiel möglich ist. Viele Spielelemente, die aus "GTA V" vertraut sind, werden auch in "GTA VI" eine Rolle spielen: beispielsweise Nachtclubs, ein U-Bahn-System, Stunt-Punkte, Überfälle, Polizei-Verfolgungsjagden, das Deckungssystem und die Möglichkeit, seine Charaktere individuell mit neuen Outfits einzukleiden. Neue Bewegungsmöglichkeiten könnten "Liegen" und "auf dem Boden kriechen" sein. Auch ausgeknockte Gegner sollen sich verstecken lassen.

Rockstar Games soll erpresst werden

Und der Ärger ist noch nicht vorbei: Wie Branchen-Insider Tom Henderson unter Berufung auf mittlerweile gelöschte Telegram-Chatnachrichten und Forenposts des mutmaßlichen Leakers berichtet, will der Hacker offenbar Rockstar Games erpressen und Geld fordern, damit er die Quellcodes zurückhält. Falls man sich nicht handelseinig würde, plane er, die Daten an den Höchstbietenden zu verkaufen. Der gleiche Leacker soll angeblich auch hinter dem jüngsten Cyber-Angriff auf den Taxi-Konkurrenten Uber stecken.