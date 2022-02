Kommt es zum Liebescomeback zwischen Kanye West und Kim Kardashian? Am Valentinstag scheute der Rapper jedenfalls keine Kosten und Mühen, um seine Ex zurückzugewinnen.

Rote Rosen sind traditionell ein Zeichen der Liebe. Wenn eine Dame nicht nur mit einem Exemplar, sondern gleich mit einer ganzen Autorampe voll Blumen überrascht wird, muss die Verehrung schon groß sein. Am Valentinstag überraschte Kayne West seine Ex Kim Kardashian mit einer ganzen Wagenladung Rosen, wie er auf einem später gelöschten Instagram-Bild mit seinen Fans teilte. Auf das Auto war zudem die Botschaft gepinselt: "My Vision Is Krystal Clear" (deutsch: "Meine Vision ist kristallklar.")

Schon seit einigen Tagen versucht West zunehmend verzweifelt seine Familie wiederzuvereinigen und die von Kardashian angestrebte Scheidung abzuwenden. Vor dem Valentinstagsgeschenk hatte der 44-Jährige bereits verlauten lassen: "Gott, bitte bring unsere Familie wieder zusammen." Seitens West stünde der Versöhnung nichts mehr im Wege, nachdem kürzlich seine Trennung von der Schauspielerin Julia Fox bekannt geworden war.

Kim Kardashian dürfte seinen Hoffnungen allerdings einen Strich durch die Rechnung machen. Bei Comedian Pete Davidson scheint sie ihr persönliches Glück gefunden zu haben. Als West ihr die Rosen vors Haus fuhr, soll die 41-Jährige gar nicht daheim gewesen sein. Stattdessen soll Kardashian laut des Promiportals "Page Six" rund um den Valentinstag Zeit mit Davidson in New York verbracht haben.