Im November steigt die nächste "Wetten, dass ..?"-Show mit Thomas Gottschalk. Nun wurde bekannt, wo die Sause stattfinden wird.

Nein, "Wetten, dass ..?" hat noch lange nicht fertig. Im vergangenen November hatten mehr als 14 Millionen Zuschauer die zunächst als einmalig angekündigte Wiederauflage der Samstagabendshow mit Thomas Gottschalk verfolgt, und längst ist nach diesem großen Erfolg klar, dass auch in diesem Jahr eine Show mit dem großen Blonden aus Franken geplant ist. Auch der Termin steht schon fest: "Wetten, dass ..?" soll am Samstag, 19. November, zurückkommen. Jetzt wurde bekannt, wo die ZDF-Show stattfinden wird.

Wie das ZDF dem "Münchner Merkur" und der "tz" am Montag bestätigte, kommt die November-Ausgabe vom Bodensee. "Es geht nach Friedrichshafen", heißt es in den Zeitungen: "In die Messehalle also, in der Thommy 2011 seine große Abschiedsvorstellung von 'Wetten, dass ..?' gegeben hatte. Damals unter anderen mit Günther Jauch."

Weitere Details zur Sendung, insbesondere, welche Gäste der 72-jährige Gottschalk in Friedrichshafen begrüßt, sind noch nicht bekannt.