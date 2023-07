"Evil Dead Rise", "Winnie the Pooh: Blood and Honey" und "Scream VI": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Das dämonische Franchise erwachte bereits im Jahr 1981 mit "Tanz der Teufel" (Originaltitel: "Evil Dead") zum Leben: Damals trieb der Leibhaftige selbst in einer abgelegenen Waldhütte in Tennessee sein Unwesen und verwandelte eine Gruppe junger Erwachsener in blutrünstige Furien - und den Film zum Kulthorror. Regisseur und Drehbuchautor Sam Raimi vollendete mit "Tanz der Teufel II" (1987) und "Armee der Finsternis" (1992) seine teuflische Trilogie. Es dauerte bis zum Jahr 2013, bis mit "Evil Dead" wieder ein Film Bezug auf "Tanz der Teufel" nahm. Damals als Produzenten dabei: "Tanz der Teufel"-Hauptdarsteller Bruce Campbell, Mastermind Sam Raimi und - wie bereits in der Trilogie - Rob Tapert. Mit "Evil Dead Rise" erscheint nun die nächste Zelluloid gewordene Ausgeburt der Hölle auf DVD und Blu-ray. Wem ein Film nicht genug Nervenkitzel bereitet, der darf sich zudem über die Veröffentlichung des Slasher-Films "Winnie the Pooh: Blood and Honey" und der Horrorfilms "Scream VI" ebenfalls auf DVD und Blu-ray freuen.

"Evil Dead Rise" (VÖ: 13. Juli)

Auch im fünften, gewohnt blutigen Film der "Tanz der Teufel"-Reihe bleibt Produzent Rob Tapert im Boot; die "Tanz der Teufel"-Veteranen Bruce Campbell und Sam Raimi haben als ausführende Produzenten ihre Finger im Spiel: "Evil Dead Rise" verlagert die Handlung aus den finsteren Wäldern in die Weltstadt Los Angeles. Regisseur und Drehbuchautor Lee Cronin ("The Hole in the Ground") erzählt die Geschichte eines schrecklichen Familienstreits und - wie sollte es anders sein - vom Kampf ums nackte Überleben. In den Hauptrollen führen selbigen Lily Sullivan und Alyssa Sutherland. Sie spielen die beiden entfremdeten Schwestern Ellie (Sutherland) und Beth (Sullivan). Als sich nach einem Erdbeben ein Erdloch öffnet und den Zugang zu einem verborgenen Raum freilegt, beginnt das Unheil: Ellies Kinder finden dort alte Schallplatten und "Das Buch der Toten".

Preis DVD: circa 14 Euro

US, 2023, Regie: Lee Cronin, Laufzeit: 93 Minuten

"Winnie the Pooh: Blood and Honey" (VÖ: 13. Juli)

Am 31. Dezember 2021 lief das Urheberrecht von Alan Alexander Milnes Kinderbuchklassiker "Winnie-the-Pooh" ("Pu der Bär") aus. Das heißt, dass seit diesem Zeitpunkt die bekannten Figuren in jeglicher Art und Weise neu interpretiert werden dürfen. Eine besonders kuriose neue Version ist "Winnie the Pooh: Blood and Honey": Der Low-Budget-Slasher-Film erzählt eine recht komplizierte Hintergrundgeschichte, in der Winnie Puuh und seine tierischen Freunde von ihrem menschlichen Freund Christopher Robin (Nikolai Leon) abhängig sind. Als er als Erwachsener den Wald verlässt, mutieren die Kreaturen des Hundertmorgenwaldes zu verbitterten und kannibalistischen Ungeheuern. Die eigentliche Handlung des Films konzentriert sich auf eine junge Frau namens Maria (Maria Taylor), die mit Freunden in einem Haus im Wald entspannen möchte, dann aber auf die mörderische Version von Winnie Puuh (Craig David Dowsett) und Ferkel (Chris Cordell) trifft. Winnie Puuh als Gruselmonster? Darauf muss man erst einmal kommen.

Preis DVD: circa 13 Euro

GB, 2023, Regie: Rhys Frake-Waterfield, Laufzeit: 80 Minuten

"Scream VI" (VÖ: 13. Juli)

Die Geschichte von "Scream VI" folgt dem bekannten Schema: Es gibt mal wieder einen neuen Ghostface, der diesmal aber nicht im kalifornischen Woodsboro, sondern in New York sein Unwesen treibt und dort auf einige alte Bekannte trifft. Neben Tara ( Jenna Ortega) und ihrer Schwester Sam (Melissa Barrera) feiert unter anderem Kirby (Hayden Panettiere, "Scream IV") ein Comeback. Und dann ist da eben auch noch Gale ( Courtney Cox), die im Kampf gegen das Böse mehr Erfahrung hat als irgendjemand sonst. Auf einen ersten Anruf vom neuen Ghostface reagiert sie jedenfalls noch ziemlich souverän: "Es geht nie gut aus für den Vollidioten mit der Maske." "Mag sein", entgegnet der am anderen Ende der Leitung. "Aber so einen wie mich gab es noch nie!" Wer "Scream VI" auf DVD oder Blu-ray kaufen möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein. Es wird also ein richtig brutales Blutbad, so brutal wie seit 25 Jahren nicht mehr (der letzte Teil der Reihe mit FSK-18-Freigabe war "Scream 2", 1997).

Preis DVD: circa 14 Euro

US, 2023, Regie: Matt Battinelli-Olpin/Tyler Gillett, Laufzeit: 118 Minuten