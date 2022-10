Egal ob als Han Solo oder Indiana Jones, Harrison Ford ist unbestreitbar elementarer Teil großer Kino-Franchises. Nun kommt ein weiteres hinzu: Der 80-jährige Hollywoodstar übernimmt eine Rolle im Marvel Cinematic Universe.

"Star Wars", "Indiana Jones", "Blade Runner - und nun das MCU. Harrison Ford mangelt es ebenso wenig an ikonischen Rollen in von Fans vergötterten Franchises, wie dem Marvel Cinematic Universe an Starpower in seinen Filmen. Nun ist Kevin Feige der wohl größte Besetzungs-Coup gelingen, seitdem Robert Downey Jr. 2008 als "Iron Man" Schauspielstars en masse die Tür öffnete: Harrison Ford wird den verstorbenen William Hurt in der Rolle des Thaddeus "Thunderbolt" Ross ersetzen. Die News wurden erstmals live bei "The Hot Mic With John Rocha and Jeff Sneider" verkündet, vom Blog "/Film" wurde Fords Marvel-Einsatz bestätigt.

Bei der diesjährigen San Diego Comic Con wurde bekannt, dass ein "Thunderbolts"-Film die Phase fünf des MCU abschließen wird. Bereits zuvor kursierten Gerüchte, ein solches Projekt befinde sich in aktiver Entwicklung. Basierend auf den traditionellen Darstellungen des Teams in den Comics erwarteten Marvel-Fans wohl eine Besetzung mit Charakteren wie Florence Pughs Yelena Belova, Wyatt Russells U.S. Agent, Olga Kurylenkos Taskmaster, Hannah John-Kamens Ghost und weiteren.

Ursprünglich sollte William Hurt die Rolle des "Thunderbolts" übernehmen, nach dessen Ableben wird sie nun mit dem Hochkaräter Harrison Ford neu besetzt. Der mittlerweile 80-Jährige erhält so die Möglichkeit, ein weiteres legendäres Franchise seinem beeindruckenden Lebenslauf hinzuzufügen. Sein Debüt soll Ford allerdings nicht im "Thunderbolt"-Film geben, sondern im kommenden "Captain America: New World Order".

"Thunderbolts" wird von Jack Schreier ("Robot & Frank") inszeniert, der Kinostart ist auf den 26. Juli 2024 terminiert. Man darf gespannt sein, wie Fords Rolle aussehen wird und wie viel Action man ihm zumuten kann. Dass sich der "Star Wars"-Star den gleichen Motion-Capture-Geräten bedient, mit denen Mark Ruffalo sowie Tatiana Maslany ihre Hulk-Figuren verkörpern, wirkt im ersten Moment schwer vorstellbar.