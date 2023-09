Späte Premiere für Ben Becker: Mit 58 Jahren wagt sich der Schauspieler erstmals für eine Serienhauptrolle vor die Kamera. In "Boom Boom Bruno" spielt Becker einen Provinzsheriff vom alten Schlag.

Bruno ( Ben Becker) ist einer vom alten Schlag: Mit seinen Methoden ist der Provinzsheriff etwas aus der Zeit gefallen. Lange um den heißen Brei redet der Polizist auf jeden Fall nicht herum, egal ob er es auf seinem Revier mit "Verbrechern, Weicheiern, Dummschwätzern oder Cracknutten" zu tun hat. Wie sich Bruno in seinem Job schlägt, zeigt die neue Serie "Boom Boom Bruno" (ab 7. Dezember, Warner TV). Für die sechsteilige Produktion zeichnen Kerstin-Sofie Laudascher (Buch) und Maurice Hübner ( Regie) verantwortlich. Sie überzeugten Hauptdarsteller Ben Becker von seiner ersten Serienhauptrolle.

In der offiziellen Beschreibung der international laufenden Serie heißt es nonchalant: "Bruno ist ein Arschloch, ein echter Drecksack. In seiner Welt ist vieles einfach. Männer sind Männer. Frauen sind Frauen. Amerika die große Freiheit." Sich selbst charakterisiert der Polizist demnach als "Wild-West-Sheriff", der sein Essen gerne in einem Diner samt Bourbon genießt und hin und wieder in einem Stripclub absteigt.

Ungleiches Duo ermittelt

Gesundheitlich hat Bruno mit "Pimmelkrebs" zu kämpfen - und bald auch mit seinem neuen Kollegen. Mark (Vincent zur Linden) hat bislang noch nicht den Mut gefunden, sich zu outen. Von Bruno hält er gelinde gesagt gar nichts. Doch alle Klagen sind sinnlos: Das ungleiche Duo soll den Mord an einer Dragqueen aufklären.