Als Sängerin brachte Pink den ein oder anderen Hit heraus. Doch gibt es eine Single, die die 44-Jährige gar nicht mehr mag? Im Interview mit der "Los Angeles Times" stand sie nun Rede und Antwort.

Im Nachhinein ist man immer schlauer - auch Sängerin Pink, die im Interview mit der "Los Angeles Times" über ihre Musik sprach. Wie "Variety" berichtete, verriet die 44-Jährige, welche ihrer Singles sie für ihre besten und schlechtesten hält. Und die Antwort wird einige Fans sehr überraschen.

Als ihre besten Songs nannte Pink die Hits "So What" (2008) und "Get the Party Started" (2001). Auf die Frage nach den schlechtesten Liedern antwortete sie zunächst mit "True Love" (2012), den sie gemeinsam mit Lily Allen aufgenommen hatte, weil es ein "gemeiner" Song über ihre Beziehung mit Carey Hart sei.

Pink: "Ich wünschte, ich hätte das nie gemacht"

Doch dann fügte sie hinzu: "Oh, warte, ich habe dieses 'SpongeBob'-Ding herausgebracht - 'We've Got Scurvy'", erinnerte sie sich an die Single, die als Seemannslied geschrieben wurde. "Ich wünschte, ich hätte das nie gemacht. Das war ein echter Fehler", gestand die 44-Jährige.

Das Lied "We've Got Scurvy" war in der "Spongebob"-Folge namens "Eiskalt entwischt" zu hören. Zu der Single drehte Pink auch ein Musikvideo, in dem sie ein Piratenkostüm trug, und auf einem Piratenschiff und in einem Fischglas zu sehen war. "Unser Zahnfleisch ist schwarz. Unsere Zähne fallen aus. Wir haben Flecken auf dem Rücken, also gebt auf und schreit", lautet unter anderem eine Songzeile.