Fünf Monate nach der letzten Ausgabe der WDR-Talkshow "Domian Live" verkündete Moderator Jürgen Domian am Montag ihr endgültiges Aus. In den sozialen Netzwerken reagieren Fans traurig. Manche schmieden jedoch schon Zukunftspläne.

Mehr als 3.000 Sendungen in über zwei Jahrzehnten: Dies ist die Bilanz der WDR-Talkshow "Domian Live". Fünf Monate nach Ausstrahlung der letzten Folge verkündete Moderator Jürgen Domian nun das offizielle Ende des Formats: "Es hat lange gedauert", schrieb der 64-Jährige am Montag auf Facebook: "Leider konnte ich euch nicht früher etwas Handfestes mitteilen. Nun aber ist die Entscheidung gefallen: Es wird im WDR-Fernsehen keine Fortsetzung der Sendung DOMIAN live geben."

Gründe für das Ende nannte er nicht, nur so viel: "Eine Einigung ist leider nicht zustande gekommen." Er selbst bedauert das Ende der Sendung sehr: "Haben doch so viele Fans auf eine Weiterführung des Formates gehofft - gerade jetzt in diesen so ernsten Zeiten." Wie es für ihn und das Team nun weitergeht, weiß der gebürtige Gummersbacher nicht: Dem WDR will er aber weiter eng verbunden bleiben.

"Die Menschheit braucht deine Sendung"

Auf Facebook und auf Twitter reagierten zahlreiche Fans schockiert: "Ein echter Verlust! Der traurig macht", kommentiert ein Nutzer. Ein anderer twittert: "Ich lese diese Zeilen gerade während ich Domian aus 2009 höre. Ich finde es unglaublich schade, dass der WDR diese Sendung nicht fortführen möchte. Ich bitte dich und dein Team eine Lösung zu finden und die Sendung ins Internet zu bringen. Die Menschheit braucht deine Sendung." Er fährt fort: "Mit deiner Sendung hast du unzähligen Menschen weitergeholfen und gerade jetzt in diesen schweren Zeiten brauchen viele einen Ort, an dem sie über alles reden können. Genau diesen Ort bietest du mit deiner Sendung. Und ob die Plattform der TV oder das Internet ist, ändert nichts."

"Ich frag warum man solche Formate nicht gänzlich verjüngt"

Einige Fans suchen derweil schon nach neuen Festsetzungsmöglichkeiten: "Ein Domian Live Stream im Netz würde bestimmt sehr viel Anklang finden", schlägt ein Facebook-Kommentator vor. "Ich frag, warum man solche Formate wie deines nicht gänzlich verjüngt und anfängt zu streamen. Twitch macht es doch möglich", wundert sich ein anderer.

Der WDR hatte das Ende der Sendung und des dazugehörigen Podcasts gegenüber der Zeitung "Bild" bestätigt: "Jürgen Domian hat mehr als zwei Jahrzehnte mit seiner besonderen und einfühlsamen Art der Gesprächsführung das Programm des WDR bereichert. Er hat gerade in der Ausnahmesituation der Coronakrise seine Qualitäten als Ansprechpartner für die Sorgen und Nöte der Menschen unter Beweis gestellt. Dafür sind wir Jürgen Domian sehr dankbar." Auch der Sender bedauert, "dass eine Einigung über eine Fortsetzung nicht zustande gekommen ist."

Ab 1993 moderierte Jürgen Domian die Radiosendung "Die heiße Nummer", aus der zwei Jahre später der Radio- und Fernsehtalk "Domian" entstand. Diese wurde bis Dezember 2016 ausgestrahlt. Knapp drei Jahre später, im November 2019, feierte Jürgen Domian mit "Domian Live" sein kurzzeitiges Comeback. Die letzte Folge wurde am 5. November 2021 ausgestrahlt.