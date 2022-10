"Thor: Love and Thunder", "DC League of Super-Pets" und "Die Biene Maja - Das geheime Königreich": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Der Gott des Donners, er hatte zuletzt ordentlich zugelegt. Aber nicht etwa an Muskelmasse. In "Avengers: Endgame" (2019) wurde Thor (Chris Hemsworth) zum saufenden, verlotterten Proleten mit dicker Wampe - und die Fans haben ihn dafür gefeiert wie nie zuvor. Nichts aus diesem Film erzeugte im Netz so viele "Memes" wie Thor und sein Bierbauch. Die Zeit der Gelage ist nun aber wieder vorbei: Thor bekommt nach dem Ensemble-Blockbuster zuletzt wieder ein eigenes Film-Abenteuer, das er nur in Bestform bestehen kann: "Thor: Love and Thunder" erscheint nun ebenso wie die Animationsfilme "DC League of Super-Pets" und "Die Biene Maja - Das geheime Königreich" auf DVD und Blu-ray.

"Thor: Love and Thunder" (VÖ: 13. Oktober)

"Vom Speck-Pack zum Six-Pack", heißt es im Trailer zu Thors (Chris Hemsworth) viertem Solo-Auftritt "Thor: Love and Thunder". Der Publikumsliebling bringt sich also wieder in Form. Er wird all seine Energie brauchen. Den Rang als Donnergott droht er aufgrund seines Müßiggangs zuletzt nämlich zu verlieren: Jane Foster (Natalie Portman) wird zum weiblichen Thor. Ganz kampflos gibt der alte Thor seine Position natürlich nicht auf. Und dann ist da auch noch Gorr, der Götterschlächter (Christian Bale), der alle Götter vernichten will. Mit "nur" 119 Minuten Spielzeit ist "Thor: Love and Thunder" der kürzeste Marvel-Film der jüngeren Vergangenheit, diese knapp zwei Stunden werden aber voll ausgenutzt. Neben dem Comeback von Donnergott Thor und epischer Space-Wikinger-Action erwartet das Publikum unter anderem auch die Einführung der Walküre Brunnhilde (Tessa Thompson) als erster LGBTQ-Charakter im MCU (Marvel Cinematic Universe).

Preis DVD: circa zwölf Euro

US, 2022, Regie: Taika Waititi, Laufzeit: 114 Minuten

"DC League of Super-Pets" (VÖ: 13. Oktober)

Krypto, so heißt der Hund von Superman. Er trägt ein rotes Cape wie sein Herrchen, kann fliegen und hat immer einen guten Spruch auf Lager. Nur bei der Rettung der Erde steht er üblicherweise in der zweiten Reihe. Das ändert sich, als zu Beginn von "DC League of Super-Pets" ein fieses kleines Schurken-Meerschweinchen Superman mit einem Klumpen Kryptonit niederstreckt. Das Super-Herrchen wird entführt, auch Krypto verliert vorübergehend seine Superkräfte. Als treuer Labrador will er natürlich trotzdem alles Hundemögliche unternehmen, um Superman zu retten. Er sucht sich ein paar Mitstreiter in einem Tierheim, rekrutiert dort Hund, Schwein, Schildkröte und Co. und schafft es irgendwie, seine neuen Freunde mit spektakulären Superkräften auszustatten und die "League of Super-Pets" zu gründen. Die Idee, anstelle von Superman dessen Schoßhund zum großen Helden zu machen, klingt im ersten Moment vielleicht nach einem B-Produkt. Hinter diesem tierischen Animations-Abenteuer stehen aber einige echte A-Promis. Krypto wurde in der Originalfassung von Dwayne "The Rock" Johnson synchronisiert, in den weiteren Sprechrollen sind unter anderem Kevin Hart (Ace), Olivia Wilde (Lois Lane) und Keanu Reeves (Batman) beteiligt.

Preis DVD: circa zwölf Euro

US, 2022, Regie: Jared Stern, Laufzeit: 101 Minuten

"Die Biene Maja - Das geheime Königreich" (VÖ: 14. Oktober)

Keine Abenteuer mehr, die Königin hat es doch überdeutlich gesagt. Aber wenn Maja sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann wird es durchgezogen. In "Die Biene Maja - Das geheime Königreich" stürzt sich die Titelheldin also ein drittes Mal in ein großes Film-Abenteuer, und die Geschichte beginnt ziemlich mysteriös. Maja und Willi finden eines Morgens eine verwundete Ameise, die ihnen das königliche Ei für Grünblatt anvertraut. Der Bote bittet Maja und Willi, die kostbare Fracht für ihn abzuliefern - "das Leben von jedem in meiner Siedlung hängt davon ab". Also zieht die kleine, freche, schlaue Biene Maja los - und Willi, auch wenn er anfangs meckert, zieht natürlich mit. Neue Welten entdecken, neue Freunde kennenlernen, auf dem Weg viele kleine und große Gefahren überstehen: "Das geheime Königreich" bringt alles mit, was so eine "Biene Maja"-Geschichte auf der großen Leinwand braucht. Anders als beim letzten Film setzt man diesmal auch wieder verstärkt auf große Namen: Nachdem er bei "Die Biene Maja - Die Honigspiele" (2018) ausgesetzt hatte, übernimmt Jan Delay wieder die Synchronisation von Willi. Daneben waren unter anderem auch Sänger Sasha und Emilia Schüle an der Produktion beteiligt.

Preis DVD: circa zwölf Euro

D/AU, 2022, Regie: Noel Cleary/Alexs Stadermann, Laufzeit: 85 Minuten