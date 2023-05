Der Rückzug von Bruce Willis aus dem Filmgeschäft im Jahr 2022 erschütterte nicht nur seine Fans. Auch Kollegen sprachen ihm nach der niederschmetternden Diagnose Frontotemporale Demenz ihr Mitgefühl aus. Arnold Schwarzenegger singt nun ein Loblied auf seinen "The Expandables"-Kumpel.

Im März 2022 machte die Familie von Bruce Willis (68) den Rücktritt des einstigen Hollywood-Superstars und beliebten Action-Helden aus dem Filmgeschäft bekannt. Hintergrund dieser Entscheidung ist eine Krankheit: Willis leidet, wie inzwischen bekannt ist, an Frontotemporaler Demenz. Nun würdigt Schauspiel-Kollege Arnold Schwarzenegger (75) Willis' Entschluss und stärkt ihm den Rücken. Er verstehe, dass Willis sich unter den gegebenen Umständen aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen wolle. "Ich denke, er ist fantastisch", erklärte Schwarzenegger im Gespräch mit der Entertainment-Plattform "CinemaBlend". "Er ist ein großer, großer Star. Und ich denke, dass man sich immer an ihn als einen großen, großen Star und einen freundlichen Mann erinnern wird."

Augenzwinkernd fügte der Terminator hinzu: "Im Allgemeinen gehen wir nie wirklich in den Ruhestand, wissen Sie. Action-Helden laden nach". Er muss es wissen, schließlich ballerte er sich gemeinsam mit Willis im Rahmen der "The Expandables"-Reihe über die Leinwand. Mit Sylvester Stallone als Dritten im Bunde gründeten sie überdies das "Planet Hollywood"-Restaurant.

Aphasie-Diagnose hat das Leben von Bruce Willis und seiner Familie verändert

Im Februar machte Willis' Ehefrau Emma Heming Willis die Nachricht vom Voranschreiten der Krankheit schweren Herzens öffentlich. "Leider sind die Kommunikationsprobleme nur ein Symptom der Krankheit, mit der Bruce zu kämpfen hat. Auch wenn es schmerzhaft ist, ist es eine Erleichterung, endlich eine klare Diagnose zu haben", erklärte sie damals bei Instagram. Weitere Symptome können der Verlust motorischer Fähigkeiten, Probleme beim Gehen, Schlucken oder Muskelkrämpfe sein.

Seit seine Familie 2022 zum ersten Mal von seiner Aphasie-Diagnose erfuhr, habe sich sein Zustand verschlimmert. Ihr Ehemann habe immer daran geglaubt, seine Stimme in der Welt zu nutzen, um anderen zu helfen und das Bewusstsein für wichtige Themen zu schärfen, sowohl in der Öffentlichkeit als auch im Privaten. "Wir wissen in unseren Herzen, dass er - wenn er heute könnte - darauf reagieren würde, indem er weltweit Aufmerksamkeit und Verbundenheit mit denjenigen schafft, die ebenfalls mit dieser schwächenden Krankheit zu kämpfen haben und damit, wie sie sich auf so viele Menschen und ihre Familien auswirkt", betonte Heming Willis.