Die Met Gala 2023 stand am Montagabend ganz im Zeichen Karl Lagerfelds. Auf Instagram erinnerte nun auch Ex-Supermodel Claudia Schiffer an ihren Entdecker - und verriet, welcher Ratschlag des Modeschöpfers "Gold wert" gewesen sei.

Er war einer der größten seiner Zunft: Als Designer und Chanel-Ikone Karl Lagerfeld am 19. Februar 2019 verstarb, trauerte nicht nur die gesamte Mode-Welt. Der gebürtige Hamburger avancierte im Laufe seines Schaffens zur Kultfigur der internationalen Fashion-Szene: die schwarze Sonnenbrille, der gestärkte Kragen und sein gepuderter Haarzopf waren die Lagerfeld'schen Markenzeichen. Dass die diesjährige Met Gala gänzlich dem Modezaren gewidmet war, schien also längst überfällig - und ist für Claudia Schiffer Anlass genug, um in zwei Instagram-Beiträgen an ihren Entdecker zu erinnern.

"Ich weiß noch, wie Karl zu mir sagte: 'Clooodia - we must go to the Met Ball', während er mein Kleid zeichnete und entwarf", schreibt die 52-Jährige in einem Post vom vergangenen Montag. "Ein paar Wochen später saßen wir Seite an Seite in der Concorde auf dem Weg nach New York." Die damalige Met-Gala sei gefüllt gewesen von "Karls lustigen Anekdoten und Modeklatsch", so Schiffer weiter. Dass die jährliche Spendengala zugunsten des Costume Institute des Metropolitan Museum of Art in New York City nun ganz im Zeichen Lagerfelds stehe, erfülle sie mit Stolz: "Und hier, viele Jahre später, ist die Met Gala ihm gewidmet, zu Recht, um das große kreative Genie zu ehren, das er war."

"Seine Worte haben mir geholfen, auf dem Boden zu bleiben"

Einige Stunden später teilte Schiffer in einem weiteren Beitrag ein Video, das mehrere gemeinsame Fotos des damaligen Supermodels mit Lagerfeld zeigt. In dem Clip zu hören ist Schiffer, die daran erinnert, wie sie zur Lagerfeld-Muse wurde. An der Seite des Modeschöpfers avancierte die gebürtige Rheinbergerin in den Neunzigerjahren zum gefragtesten deutschen Supermodel und zierte im Laufe ihrer Karriere über 500 Magazintitel. "Karl sagte mir schon sehr früh, ich solle mir selbst treu bleiben. Dieser Ratschlag ist Gold wert und hat mich bis heute nicht mehr losgelassen", erklärt Schiffer. "Seine Worte haben mir geholfen, auf dem Boden zu bleiben."

Seit 1948 findet jedes Jahr am ersten Montag im Mai die Met Gala, auch bekannt als Met Ball, statt. Organisiert wird sie vom Hochglanz-Magazin "Vogue". Mittlerweile hat sich das hochkarätige Event zum Juwel der New Yorker Fashion-Szene entwickelt. Alles was Rang und Namen hat, reicht sich hier in den extravagantesten Outfits die Hand. Die knapp 700 geladenen Gäste werden genauestens ausgewählt, alle anderen können für rund 50.000 US-Dollar pro Person ein Ticket erwerben, um mit dabei zu sein.

Der Erlös ist die größte Finanzierungsquelle des Costume Institutes. Unter dem diesjährigen Motto "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" zeigten sich zahlreiche Prominente in extravaganten Outfits - Claudia Schiffer selbst war jedoch nicht in New York zu Gast.