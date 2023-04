Zeki Müller war gestern - und doch hängt der Geist von "Fack ju Göhte" in der Luft: In der ARD-Mockumentary "Almania" mit Phil Laude kollidiert die Lebensweise eines Spießer-Lehrers mit der völlig konträren Lebensrealität seiner Problemschüler.

Ohne sein Schmalzzwiebel-Mettbrot geht für Frank Stimpel ( Phil Laude) nichts. Außerdem lebt der Lehramtsaspirant mit Vorliebe zu karierten Hemden und Nordic Walking seinen Hang zur Regeltreue aus und steht auf oberpeinliche Begrüßungsfloskeln ("Bis spätersilie"). Kurzum: Stimpel ist "Deutschlands deutschester" Lehrer. Als solchen jedenfalls bewerben ihn die Macher der Mockumentary "Almania". Nach zwei Pilotfolgen, die im März 2021 in der ARD Mediathek debütierten, folgt am 21. April die achtteilige zweite Staffel.

Das Setting bleibt dasselbe, will heißen: Die regeltreue Lebensweise von Spießer Frank Stimpel - ein echter Alman eben - kollidiert ziemlich unterhaltsam mit der Realität seiner Schülerinnen und Schüler einer Brennpunktschule. Die sind zuweilen echte pädagogische Härtefälle -, und auch die anderen Lehrkräfte um Stimpels chaotischen Mitbewohner Yunus (Zejhun Demirov) und die impulsive Sahra ( Pegah Ferydoni) strapazieren das Nervenkostüm des angehenden Lehrers.

Wenn der Schulpsychologe mit Burnout ausfällt

Möchtegern-Rapper Trip aka Tristan Magnus Petersen (Vincent Hahnen) hat es ob seiner Körperfülle nicht ganz leicht, Leila (Samirah Breuer) versucht die Gewalt in ihrer Familie mit Selbstdarstellung via Instagram zu kaschieren und Annika ( Mathilda Smidt) steht mit ihrem Kampf für gendergerechte Sprache und gegen den Klimawandel recht alleine da.

Bierernst geht es in der flott inszenierten Comedy-Serie von Showrunner Phil Laude und Headautor Elmar Freels, deren Tonalität bisweilen an die "Fack Ju Göhte"-Filme erinnert, trotzdem nur selten zu. Vielmehr arbeiten sich die Macher meist unterhaltsam an Klischees über Deutsche ab, ziehen die schleppende Digitalisierung an deutschen Schulen durch den Kakao und lassen Stimpel als Vertrauenslehrer samt Kummerkasten für den an Burnout leidenden Schulpsychologen einspringen.