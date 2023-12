Die Geissens feiern Weihnachten in trauter Familienrunde - in einem eigenen Sechs-Zimmer-Chalet in den französischen Alpen, das die Reality-Stars seit Jahren ausschließlich an den Feiertagen nutzen.

Dass Familie Geiss in Saus und Braus lebt, ist längst kein Geheimnis mehr. Da überrascht es wenig, dass Robert und Carmen Geiss auch die Weihnachtsfeiertage luxuriös verbringen - in einem Haus, das die Familie eigens für die Festtage besitzt. Über Weihnachten befindet sich Familie Geiss in einem Chalet in den französischen Alpen. "Das Geile an unserem Haus in Valberg" sei Carmen Geiss zufolge, dass es "wirklich nur die Woche zu Weihnachten" genutzt werde. "Den Weihnachtsbaum baue ich nie ab. Der steht schon seit fünf Jahren - oder sechs", erklärte Carmen Geiss in einem Interview mit "Bunte". "Das ist eigentlich so unsere Tradition" Das Sechs-Zimmer-Chalet messe stolze 320 Quadratmeter und beinhalte alles, was das Herz begehrt - von einer Sonnenterrasse, einer Sauna und einem Weinkeller bis hin zu einem Skiraum mit Zugang zur Piste. Das Grundstück soll sich "Bild"-Berichten zufolge auf 1.150 Quadratmeter erstrecken. Ein wenig Bescheidenheit zum Fest legen die Geissens dann aber doch an den Tag: An Weihnachten verzichtet die Familie auf Personal. Gekocht und geputzt wird von den Geissens höchstpersönlich, wie Carmen Geiss gegenüber "Bunte" verriet: "Das ist für uns wichtig, dass die Kinder bei uns sind zu Heiligabend und dann wird gekocht die ganze Woche - das ist eigentlich so unsere Tradition."