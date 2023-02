Der Kanzler stellt sich: Ein Jahr nach Beginn des Krieges in der Ukraine will Olaf Scholz nun in einer einstündigen Sondersendung bei "maybrit illner" auf die vergangenen Monate zurückblicken.

Knapp ein Jahr ist vergangen, seit am 24. Februar 2022 russische Truppen in die Ukraine einmarschierten. Bis heute dauert der Krieg an - und mit ihm kamen zahlreichen Krisen wie die Inflation, die in den vergangenen Monaten auch für die deutsche Bevölkerung eine außerordentliche Belastung darstellte. Unter dem Titel "Krieg, Krisen, Koalition - wie gut führt der Kanzler?" will Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag, 23. Februar, im ZDF-Talk "maybrit illner" auf die Ängste und Sorgen in der Bevölkerung eingehen.

Die einstündige Sondersendung, die Teil des ZDF-Programmschwerpunkts "1 Jahr Ukraine-Krieg" ist, wird am Sendetag gegen 17 Uhr aufgezeichnet und steht Interessierten online als Livestream zur Verfügung. Im linearen Programm ist der Kanzler-Talk wie gewohnt ab 22.15 Uhr zu sehen.

Bereits im vergangenen Jahr war Olaf Scholz zu Gast bei "maybrit illner". Zuletzt beantwortete er im Juli 2022 Fragen zum Thema "Krieg, Corona, Klima". Anfang März hatte Scholz mit Illner ebenfalls über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gesprochen.