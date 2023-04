Am Samstag, 6. Mai, wird Charles III. in der Londoner Westminster Abbey zum König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland gekrönt. Welche deutschen Fernsehsender das royale Spektakel übertragen, lesen Sie hier.

Es ist das bedeutendste royale Ereignis des Jahres: Am Samstag, 6. Mai, wird Charles III. zum König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland gekrönt. Für die britische Bevölkerung bedeutet das ein weiteres ereignisreiches Wochenende mit der Krönungszeremonie am Samstag, einem kostenlosen Krönungskonzert auf dem Gelände von Windsor Castle am Sonntag sowie einem zusätzlichen Feiertag am Montag, 8. Mai, der für soziales Engagement genutzt werden soll. Ein ähnlich volles Wochenende hatte es zuletzt im Juni 2022 anlässlich des Platin-Jubiläums der im September verstorbenen Queen Elizabeth II. gegeben. Auch diesmal sind nicht nur die Kameras der BBC, sondern auch viele deutsche Fernsehsender live vor Ort dabei. Was, wann und wo zu sehen ist, lesen Sie hier.

Ablauf der Krönung von Charles III. am 6. Mai

Am Samstagmorgen, 6. Mai, wird König Charles III. gemeinsam mit seiner Frau Queen Camilla in einer Prozession vom Buckingham Palace über die berühmte Londoner Prachtstraße The Mallund den nicht minder bekannten Trafalgar Square zur Westminster Abbey auf der anderen Seite des St. James' Parks reisen. Für die rund zwei Kilometer lange Strecke werden sie in der Diamond Jubilee State Coach sitzen, einer modernen Kutsche, die anlässlich des 60. Thronjubiläums der Queen im Jahr 2012 gebaut und im Sommer 2014 erstmals eingesetzt wurde.

Drei Kronen für das Königspaar

In der berühmten Kirche, in der unter anderem Charles' Sohn Prinz William seine Ehefrau Prinzessin Catherine heiratete, werden Charles und Camilla traditionsgemäß vom Erzbischof von Canterbury gekrönt. Zum Einsatz kommen die traditionelle St. Edward's Crown für Charles sowie die Krone von Queen Mary für Camilla. Später wird Charles die Edwardskrone gegen die leichtere Imperial State Crown tauschen. Der Gottesdienst beginnt um 12 Uhr (deutsche Zeit) und wird - anders als bei Queen Elizabeth II. - nur eineStunde statt der bisher üblichen drei Stunden dauern. Es werden rund 2.000 internationale Gäste aus Königshäusern, der Politik und der Promi-Welt erwartet. Bei Queen Elizabeth waren es rund viermal so viele Gäste, wobei Monarchen anderer Länder nicht eingeladen wurden.

Nach dem Krönungsgottesdienst geht es auf derselben Route wie am Vormittag zurück zum Buckingham Palace. Diesmal wird das frisch gekrönte Königspaar allerdings in der mehr als 260 Jahre alten Golden Stage Coach sitzen. Zum Abschluss präsentieren sich die arbeitenden Royals gemeinsam mit dem Königspaar auf dem Balkon des Palastes.

King Charles III. - Die Krönung in London (9.30 Uhr, ARD)

Das Erste startet mit der Live-Berichterstattung um 9.30 Uhr. In der mehr als sechsstündigen Sendung wird die ARD-Auslandskorrespondentin Annette Dittert die Stimmung vor Ort in London einfangen. Im Studio begrüßt die ARD-Königshausexpertin Leontine Gräfin von Schmettow zudem zahlreiche Gäste und Insider, um gemeinsam die Zeremonie zu beobachten und zu kommentieren. Die Moderation übernimmt Julia-Niharika Sen.

Auch das Boulevard-Magazin "Brisant" widmet sich ab 16.45 Uhr der Krönung. Davor zeigt das Erste um 16 Uhr eine auf 45 Minuten gekürzte Fassung der Dokumentation "Charles - Schicksalsjahre eines Königs" von Claire Walding, die seit 27. April in der ARD Mediathek sowie am Montag, 1. Mai, um 20.15 Uhr, in voller Länge im Ersten zu sehen ist. Die Höhepunkte des Tages fasst das Erste schließlich um 23.40 Uhr in der halbstündigen Sondersendung "King Charles III. - Die Highlights der Krönung" zusammen. Berichte in der "Tagesschau" und den "Tagesthemen" sowie ein breites Doku-Angebot in der Themenwelt Geschichte der ARD Mediathek runden das Angebot ab.

Ein Fernsehtag im Zeichen des Königs bei RTL

Ein ganzes Stück früher startet das royale Sonderprogramm bei RTL: Um 4.35 Uhr zeigt der Sender die neue britische Doku-Reihe "The Real Crown: Liebe, Pflicht und Last im Hause Windsor" an einem Stück. Fünf Episoden (jeweils 60 Minuten lang) skizzieren die wichtigsten Ereignisse aus Leben von König Charles III.: Los geht es in den 1970-ern, als Großbritannien unter der Ölkrise, Streiks und Inflation litt und Charles zum Prinz von Wales gekrönt wurde. Weitere Episoden beschäftigen sich mit der Tod von Charles' Onkel Lord Mountbatten und seiner zerrütteten Ehe mit Prinzessin Diana, die 1997 bei einem Autounfall starb. Den Abschluss bilden das Brexit-Referendum, Harrys und Meghans Bruch mit dem Königshaus und dem Tod der Queen.

Im Anschluss an die Doku zeigt RTL um 9 Uhr ein siebenstündiges "Exklusiv Spezial: Endlich König - Charles besteigt den Thron!" Die Moderatorin Frauke Ludowig begleitet zusammen mit dem RTL-Adelsexperten Michael Begasse und Modedesigner Guido Maria Kretschmer die Krönungszeremonie. Im Studio in Köln empfangen sie illustre Gäste, darunter Charles' Cousin Eduard Prinz von Anhalt, Gräfin Stephanie von Pfuel sowie die Moderatorin und Autorin Mareile Höppner ("Was kommt nach der Queen?"). Wigald Boning berichtet zudem live aus London: Als Reporter mischt er sich unter die feiernde britische Bevölkerung, besucht Royal-Fans in Pubs und auf den Straßen. Auch ist die Free-TV-Premiere der Doku "Camilla - Glamour, Land und Leute" geplant.

Den Abschluss bildet die Doku "König Charles III. - Zwischen Liebe und Berufung" um 16 Uhr: Anhand bislang unveröffentlichter Briefe und Fotos gewährt der Film einen ungewohnt privaten Eindruck des neuen britischen Staatsoberhaupts, seiner Vergangenheit und seiner möglichen Zukunft.

Auf dem Streamingdienst RTL+ sind anlässlich der Krönung zahlreiche Dokus und weitere Formate zum Thema, darunter auch "The Real Crown: Liebe, Pflicht und Last im Hause Windsor" abrufbar.

Dokus und Live-Magazin bei SAT.1

Auch SAT.1 setzt am Tag der Krönung auf eine Mischung aus Dokumentationen und Live-Berichterstattung: Um 7.40 Uhr wiederholt der Sender zunächst die Doku "Queen Elizabeth II - die ewige Königin", die anlässlich ihres 90. Geburtstags im Jahr 2016 entstand. Ab 9.30 Uhr berichtet Marlene Lufen live aus London von der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey. Gemeinsam mit Ross Antony, Heinrich Graf von Hannover und Charlotte Gräfin von Oeynhausen beleuchtet sie die Hintergründe zum Event und den geladenen Gästen.

Ein besonderes Highlight erwartet das Fernsehpublikum um 11 Uhr: Die ProSieben-Blödelbarden Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf werden für eine Stunde lang das royale Treiben kommentieren. Es handelt sich dabei um die Strafe, die sich die beiden für ihre Niederlage in der ersten Folge der vierten Staffel "Joko & Klaas gegen ProSieben" (immer dienstags, 20.15 Uhr, ProSieben) eingehandelt haben.

Zum Abschluss wirft die Reportage "Die Ära Charles - Gesichter eines Königs" (um 14 Uhr) einen Blick auf das bewegte Leben des "ewigen Thronfolgers" Charles. Weggefährten, Royal-Experten und Palast-Insider beleuchten dabei unter anderem die vielschichtigen Beziehungen zu seiner Familie, dem britischen Volk und der Öffentlichkeit.

Die Highlights im ZDF und bei tagesschau24

Wer tagsüber verhindert ist, kann abends das ZDF einschalten: Anders als beim Begräbnis der Queen im September 2022 werden die Mainzer nicht mehr parallel zur ARD senden. Stattdessen beschränkt sich der Sender auf eine Zusammenfassung bei "ZDF Royal" um 19.25 Uhr: Unter dem Titel "König Charles III. - Krönung in London" lässt Moderatorin Christina von Ungern-Sternberg die Bilder des Tages Revue passieren. Unterstützung erhält sie von der Königshaus-Expertin Julia Melchior.

Zur Primetime um 20.15 Uhr fasst auch der Nachrichtensender tagesschau24 die Höhepunkte des Tages zusammen. "King Charles - Die Highlights der Krönung" zeigt die Royal-Fans auf Londons Straßen, König Charles III. und Gemahlin Camilla bei der Kutschenprozession, während der Krönungszeremonie und schließlich auf dem Balkon von Buckingham Palace. Im Anschluss um 21 Uhr wiederholt der Sender zudem die Dokumentation "Charles - Schicksalsjahre eines Königs" von Claire Walding.