Schwere Zeiten für Madonna: Kurz nach der Trennung von ihrem rund 40 Jahre jüngeren Partner muss die 64-Jährige einen weiteren Verlust verkraften. Ihr Bruder Anthony Ciccone ist im Alter von 66 Jahren gestorben.

Madonna trauert um ihren Bruder: Anthony Ciccone ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Dies teilte der Songwriter und Gitarrist Joe Henry, der mit Madonnas Schwester Melanie Ciccone verheiratet ist, auf Instagram mit: "Mein Schwager, Anthony Gerard Ciccone, hat gestern Abend diese Erde verlassen", schrieb er am Samstag zu einem Schwarz-Weiß-Foto des Verstorbenen: "Ich kannte ihn, seit ich 15 Jahre alt war, im Frühjahr unseres Lebens in Michigan, das nun schon viele Jahre zurückliegt." Anthony sei "ein komplexer Charakter" gewesen, heißt es in dem Post weiter. "In manchen Momenten" seien Joe Henry und Anthony Ciccone aneinander geraten "wie es wahre Brüder tun können". Der 62-Jährige schreibt weiter: "Aber ich liebte ihn, und ich verstand ihn besser, als ich manchmal zugeben wollte. Aber Ärger vergeht, und die Familie bleibt - mit über den Tisch gereichten Händen."

Madonna selbst äußerte sich bislang nicht zum Tod ihres Bruders. Laut dem US-Portal "Page Six" hatten die beiden ein schwieriges Verhältnis: Anthony Ciccone sei lange alkoholabhängig gewesen, heißt es. Zeitweilig habe er auf der Straße gelebt. Im Dezember 2017 soll er einen erfolgreichen Entzug absolviert haben. Danach habe sich das Verhältnis zur Familie verbessert. Ob Anthony Ciccones früher Tod auf seine Alkoholprobleme zurückzuführen ist, ist nicht bekannt.

Trennung und Häme im Netz

Anthony Ciccone war Madonnas ältester Bruder. Die Sängerin wuchs mit insgesamt fünf Geschwistern in einem Vorort von Detroit auf. Anthonys Tod trifft Madonna in einer ohnehin schon schwierigen Zeit: Vor wenigen Tagen erst trennte sich die 64-Jährige von ihrem 41 Jahre jüngeren Lebenspartner Andrew Darnell. Bei der Grammy-Verleihung löste Madonna zudem Diskussionen über ihr Äußeres aus: Nach diversen medizinischen Eingriffen sei ihr Gesicht kaum wiederzuerkennen, so der Vorwurf. Die Sängerin meldete sich anschließend auf Instagram zu Wort: Die Aufnahmen seien mit einem Weitwinkelobjektiv gemacht worden. Dieses hätte das Gesicht jedes Menschen verzerrt. Wieder einmal stehe sie "im Licht von Altersdiskriminierung und Frauenfeindlichkeit, die die Welt, in der wir leben, durchdringen".