30 Jahre "Rosamunde Pilcher": Der Oktober steht bei Romance TV ganz im Zeichen der Romantik: Jeden Tag wird "gepilchert".

"Heile Welt-Filme" seien das doch, sagt mancher Kritiker. Aber Rosamunde Pilcher selbst hatte eine Antwort darauf: Nicht um "heile Welt" gehe es ihr, sondern um "healing world"-Geschichten. Eine feiner Unterschied. Bücher und Filme also, die heilen, die guttun. Die verlässliche Auszeiten bescheren und dabei versprechen, dass am Ende alles garantiert gut wird. "Viele nennen meine Erzählungen kitschig", erklärte die Autorin einst, "aber das berührt mich nicht sonderlich". Für sie seien die Romane eher "leichte Lektüre für intelligente Damen", obwohl sich freilich auch männliche Leser an ihre Bücher heranwagen, worauf Riosamunde Pilcher dem eigenen Bekunden nach stets besonders stolz war.

Im Oktober 1993 begann alles mit der deutsch-österreichischen Gemeinschaftsproduktion "Stürmische Begegnung". Die Verfilmungen der britischen Erfolgsautorin lockten seither regelmäßig ein Millionenpublikum vor die Bildschirme: Inzwischen wurden fast 170 Filme der Reihe gedreht. Anlässlich des Jubiläums steht der Oktober bei Romance TV ganz im Zeichen der Cornwall-Romantik.

Das ZDF zeigt aufgrund struktureller Veränderungen statt wie früher fünf oder sechs mittlerweile nur noch rund drei Filme pro Jahr. Doch der Pay-TV-Sender der Mainstream Media AG setzt auch künftig auf Geschichten rund um die leidenschaftliche Liebe. Jeden Abend bietet Romance TV ab etwa 21.45 Uhr eine Art "Pause vom Alltag", wie es Produzent Michael Smeaton beschreibt. Die 90-Minüter, die ehemals im ZDF zu sehen waren, seien weiterhin verlässliche Rückzugsorte für die Zuschauer und Zuschauerinnen.

An den ersten vier Sonntagen des Monats ist der Sendeplatz jeweils einer Pay-TV-Premiere vorbehalten. "Vier Luftballons und ein Todesfall" läuft etwa am Sonntag, 1. Oktober, und erzählt von der Floristin Gwen (Meriel Hinsching), die von ihrem Chef ( Moritz Otto) bezirzt wird. Am 30. Oktober, exakt 30 Jahre nach der Erstausstrahlung, wird das filmische Pilcher-Debüt "Stürmische Begegnung" im Anschluss an ein Porträt der Erfolgsautorin zu sehen sein.

Obwohl Rosamunde Pilcher selbst 2019 starb, gibt es noch eine Vielzahl von Geschichten, die verfilmt werden könnten. Produzent Smeaton verrät: "Sie vertraute uns ihr kleines schwarzes Büchlein an, das wir gut aufbewahren sollten und das inzwischen sicher in einem Banksafe verwahrt wird."

Gala-Dinner zum Doppel-Jubiläum

Mit einem Gala-Dinner feierte die Mainstream Media AG kürzlich in München nicht nur das Jubiläum der Pilcher-Verfilmungen, sondern zugleich auch den 15. Geburtstag von Romance TV. Zu den Gästen des Abends gehörten Barbara Wussow, Alexander-Klaus Stecher, Dr. Claus Beling, der Schöpfer der "Rosamunde Pilcher"-Filme beim ZDF, sowie Musical-Star Angelika Milster.

Romance TV ist unter anderem über Sky, Vodafone und die Deutsche Telekom zu empfangen. In der Geschichte des romantischen TV-Kanals spielt die "Pilcher"-Reihe seit jeher eine zentrale Rolle.

Das ZDF feierte das Pilcher-Jubiläum unlängst mit dem Film "Schlagzeile Liebe". Moderator Horst Lichter hatte darin seine erste Gastrolle in einer Pilcher-Verfilmung. 4,23 Millionen Menschen sahen zu, was einem guten Marktanteil von 15,3 Prozent entsprach.