Rund 50 Künstlerinnen und Künstler traten am Sonntag bei der Friedensveranstaltung "Sound of Peace" vor dem Brandenburger Tor auf. Zwischen den Songs der Popband Silbermond erzählte Frontfrau Stefanie Kloß eine berührende Geschichte, welche die Band selbst kürzlich erlebt hatte.

Es war eine Veranstaltung, wie man sie seit Beginn der Corona-Pandemie 2020 nicht mehr gesehen hatte: Am Sonntag traten bei "Sound of Peace" rund 50 Künstlerinnen und Künstler vor mehr als 15.000 Zuschauern in Berlin auf, um ihrer Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung Ausdruck zu verleihen. Unter den teilnehmenden Bands war auch die Popgruppe Silbermond, deren Sängerin Stefanie Kloß eine persönliche Geschichte erzählte.

"Dieser Krieg ist hier und diese Menschen sind hier"

Vergangene Woche, begann Kloß, sei sie mit ihren drei Bandkollegen am Hamburger Hauptbahnhof und habe auf die S-Bahn gewartet. Als die Bahn einfuhr, stieg eine vollbepackte Frau aus, hinter ihr folgte ein kleines Mädchen: "Das kleine Mädchen sah so müde aus", erinnerte sich die Sängerin mit Tränen in den Augen. Beim Aussteigen fiel das Mädchen in den Spalt zwischen dem Bahnsteig und der S-Bahn. Ihre Bandkollegen reagierten schnell und zogen das Kind hoch: "Ich war froh, dass sie zu der Zeit an dieser Stelle waren." Erst im Nachhinein realisierte sie, dass es sich bei der Mutter und dem Kind um Flüchtlinge handelte: "Es war so ein Moment, wo man irgendwie gespürt hat: Dieser Krieg ist hier, und diese Menschen sind hier. Und das verändert, finde ich, alles." Nach ihrer Rede spielte die Band den Friedenssong "Weiße Fahnen".

Hier ein interessanter Teil der emotionalen Rede von #Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß bei #SoundOfPeace in Berlin vor dem #BrandenburgerTor pic.twitter.com/qLktLfx0Lz — Jürgen Witte (@jot_witte) March 20, 2022

"Freiheit und Selbstbestimmung sind leider keine Selbstverständlichkeit"

Auch Sängerin Elif nutzte ihren Auftritt am Brandenburger Tor für ein persönliches Statement: "Freiheit und Selbstbestimmung sind leider keine Selbstverständlichkeit", erklärte die 29-Jährige: "Wieso meinen manche Menschen, andere wie ihr Eigentum behandeln zu können? Ich kenne das aus persönlichen Beziehungen. Aber wenn es ein ganzes Land betrifft, ist der Schmerz so viel erschütternder."

Marius Müller-Westernhagen wandte sich in seiner Rede gegen Kriege im Allgemeinen: "Ich finde, es geht heute Abend nicht nur um Betroffenheit, sondern es geht darum, dass wir auch diesen Widerstandswillen, die unglaubliche Kraft des ukrainischen Volkes feiern. Das halte ich für ganz wichtig. Und nicht nur des ukrainischen Volkes, sondern aller Völker, die sich im Krieg befinden: Ob es Syrien ist oder Jemen - das geht uns vielleicht dann nicht unmittelbar so nah, weil es sehr weit weg ist." Anschließend sang er seinen berühmten Hit "Freiheit".

Sarah Connor nimmt Flüchtlinge auf

Bereits im Vorfeld der Veranstaltung hatte auch Sängerin Sarah Connor eine persönliche Geschichte via Instagram geteilt: "Bei uns ist auch letztes Wochenende eine Mama mit ihren zwei Jungs eingezogen! Wir sind sehr glücklich, dass sie nun erst mal weiß, wo sie schläft, warm und sicher ist. Wie lange sie bleibt, wissen wir nicht. Jetzt beginnen die Behördengänge, das Anträge stellen, die Registrierung." Gemeinsam mit ihren Kindern Tyler (17) und Summer (15) hat die 41-Jährige zudem bei der Flüchtlingsstelle am Berliner Hauptbahnhof geholfen. In ihrem Post warb sie dafür, es ihr gleichzutun.

Weitere Beiträge bei "Sound of Peace" kamen unter anderem von Peter Maffay, Michael Patrick Kelly, Rea Garvey und Revolverheld. Auch Natalia Klitschko, die Ehefrau des Ex-Profiboxers und Bürgermeisters von Kiew Vitali Klitschko, hielt eine Rede. Bei der Veranstaltung, die unter anderem von ProSieben übertragen wurde, kamen Spenden in Höhe von 6,5 Millionen Euro zusammen.