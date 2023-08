Die Serien-Adaptionen von Harlan Cobens Romanen sind derzeit in aller Munde. Nach dem Auslaufen des Exklusivvertrags mit Netflix erscheint mit "Harlan Coben's Shelter" nun die erste Original Serie bei Prime Video. Im Zentrum steht ein Junge, dessen verstorbener Vater ein düsteres Geheimnis hatte.

Seine Romane zählen zu den meist adaptierten Büchern der vergangenen Jahre: Harlan Coben schloss 2018 einen Exklusivvertrag mit Netflix, nach dem 14 Romane des US-Amerikaners binnen fünf Jahren für den Streamingdienst verfilmt werden sollten. Wegen Corona konnte letztlich nur die Hälfte der ursprünglich geplanten Projekte realisiert werden, darunter die zuletzt erschienenen Miniserien "Sie sehen dich" (2022) und "Wer einmal lügt" (2021). Ein weiterer Geniestreich des beliebten Thriller-Autors findet seine Heimat nun beim Netflix-Konkurrenten: "Harlan Coben's Shelter - Der schwarze Schmetterling" ist ab Freitag, 18. August, bei Prime Video zu sehen. Zum Start können sich Fans über drei Episoden freuen. Fünf weitere Episoden folgen im wöchentlichen Turnus.

Spannende Serie mit überraschenden Wendungen

Die Serie basiert auf der Romantrilogie "Mickey Bolitar ermittelt" (2011 bis 2014), dessen 14-jähriger Protagonist (Jaden Michael) nach dem plötzlichen Unfalltod seines Vaters (Kristoffer Polaha) zur Tante nach Kasselton, New Jersey, ziehen muss. Obwohl Shira ( Constance Zimmer) sich große Mühe mit ihrem Neffen gibt, fällt es Mickey schwer, sich einzugewöhnen. Die Situation wird nicht leichter, als er an seinem ersten Schultag ein Spukhaus in der Nachbarschaft entdeckt: "Dein Vater ist nicht tot", behauptet die mysteriöse Bewohnerin, die von den einheimischen Jugendlichen nur die "Bat Lady" ("Fledermausdame") genannt wird. Angeblich soll sie Kinder in ihr Haus locken und fressen. Der kleine Dylan Shakes war vor mehr als 20 Jahren ihr erstes Opfer, auch Mickeys Vater sei seit seinem Aufenthalt in der Villa vor vielen Jahren nicht mehr derselbe gewesen.

Die Ereignisse überschlagen sich, als Ashley (Samantha Bugliaro) verschwindet. Obwohl es erst ihr zweiter Tag an der neuen Schule war, scheint sich niemand dafür zu interessieren. Außer Mickey und seinen neuen Außenseiterfreunden Spoon (Adrian Greensmith) und Ema (Abigale Corrigan), die sich gemeinsam auf die Suche nach Antworten machen.

"Harlan Coben's Shelter" ist eine spannende Mysterie-Serie. Auch wenn es anfangs etwas dauert, bis man mit der Geschichte und den Figuren warm wird, überzeugt die Serie doch bald mit vielen überraschenden Wendungen. Fans der "Mickey Bolitar ermittelt"-Romane werden sicher einige Abweichungen feststellen, angefangen bei der Tatsache, dass Mickey zur Tante anstatt zum Onkel zieht und seine Mutter (Narci Regina) nicht auf Entzug ist, sondern wegen Depressionen stationär behandelt wird.