Ein Smartphone ohne Display? Künstliche Intelligenz als Brosche? Was genau ist der AI Pin von Humane? Wenn die Rechnung aufgeht, könnte das Gadget das Ende des Smartphone-Zeitalters einläuten.

Klein, aber oho - dieser Spruch ist reichlich abgenutzt, doch für das frische Gadget, das gerade weltweit für Furore sorgt, wirkt er äußerst treffend. Die Rede ist vom Humane AI Pin. Was genau sich dahinter verbirgt, bedarf einer Erklärung, denn auf den ersten Blick wirkt das Mini-Device wie ein Hightech-Tausendsassa. Vom Ende der Smartphone-Ära ist gar die Rede, wenn das Gerät den erhofften Siegeszug antritt.

An Bord der quadratischen SciFi-Brosche ist eine Kamera, ein Laserprojektor, ein Lautsprecher, ein Mikrofon sowie Sensoren, die die Umgebung aufzeichnen. Der AI Pin kann per Bluetooth mit anderen Devices verbunden werden - beispielsweise entsprechenden Kopfhörern.

Zu teuer für den großen Durchbruch?

Der Motor für das Betriebssystem namens "Cosmos" ist ein Qualcomm Snapdragon ARM-SoC. Der futuristische Clou bei der Benutzer-Erfahrung: Nachdem der AI Pin über kein Display verfügt, steuert der User es vornehmlich per Sprache und den integrierten Projektor. Dieser nutzt nämlich die Hand des Users als Projektionsfläche für die Bedienoberfläche. Die eigene Hand wird so quasi zur Leinwand - beziehungsweise zum Display-Ersatz. Auch Gestenerkennung soll möglich sein. Ein Touchpad soll integriert sein.

Der digitale Alleskönner wird mit einem Magnet an der Kleidung des Nutzers befestigt. Dieser Magnet hat eine wesentliche Zusatzfunktion: Er fungiert als Akku des AI Pin. Nachdem zwei Akkus zum Lieferumfang gehören, lässt sich bei leerer Batterie sofort zum Ersatz-Akku wechseln. Dem Siegeszug des AI Pin könnte allerdings der Preis im Weg stehen, denn das smarte Gadget soll zur Einführung knapp 700 Dollar kosten. Diese Information liefert The Verge bereits vor der offiziellen Präsentation von AI Pin. Um bestimmte Features wie Kamera, KI-Übersetzungen und Essens-Erkennung nutzen zu können, ist laut Leaks zusätzlich ein Abonnement für 24 Dollar pro Monat nötig. Im Abo enthalten ist ein Mobilfunk-Vertrag mit T-Mobil sowie der Zugriff auf KI-Modelle von Microsoft und Open AI. Auch Cloud-Speicher soll zum Umfang des Abos gehören. Offen bleibt, ob der Humane AI Pin zum Start lediglich in den USA angeboten wird.