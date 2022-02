"Die Königin des Nordens", "Halloween Kills" und "Greta Thunberg - Ein Jahr, um die Welt zu verändern": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Als Margrethe II. im Januar 1972 den dänischen Thron bestieg, war sie erst die zweite Frau, der dies gelang. Man muss viele Jahrhunderte in der Geschichte des Landes zurückgehen, um auf eine weitere dänische Herrscherin zu stoßen: Im 14. Jahrhundert regierte Margarethe I. über Dänemark, außerdem über Norwegen und über Schweden. Gekrönt wurde Margarethe zwar nie; was sie allerdings nicht daran hinderte, als eine der mächtigsten Frauen der Weltgeschichte in die Annalen Skandinaviens einzugehen.Das Historienepos "Die Königin des Nordens" erzählt von Margarethe, deren Gebeine heute im Dom zu Roskilde liegen. Der Film erscheint nun, ebenso wie "Halloween Kills" und "Greta Thunberg - Ein Jahr, um die Welt zu verändern" auf DVD und Blu-ray.

"Die Königin des Nordens" (VÖ: 25. Februar)

Kaum eine Frau des Mittelalters war so mächtig wie Margarethe I. Die skandinavische Herrscherin regierte viele Jahre über Dänemark, Norwegen und Schweden, obwohl sie nie gekrönt wurde. Die Regisseurin Charlotte Sieling ("Borgen", "Homeland") macht aus der außergewöhnlichen Lebensgeschichte ein bildgewaltiges Historiendrama: "Die Königin des Nordens" spielt im Jahr 1402. Einige Jahre zuvor wurde Margarethes noch minderjähriger Großneffe Erik (Morten Hee Andersen) zum König gekrönt, die Macht jedoch hatte Margarethe (Trine Dyrholm) inne. Erik soll helfen, das Einflussgebiet der Herrscherin auszuweiten. Doch dann taucht am Hofe ein Mann auf, der behauptet, der wahre Erbe des Throns zu sein: Olav, Margrethes Sohn, der eigentlich als 17-Jähriger verstorben war. Eine Intrige? Oder ist Olav, dessen Leichnam Margrethe nie gesehen hatte, tatsächlich am Leben?

Preis DVD: circa 13 Euro

DK, NO, SE, PL, 2021, Regie: Charlotte Sieling, Laufzeit: 116 Minuten

"Halloween Kills" (VÖ: 24. Februar)

Michael Myers ist zurück - mal wieder. Mit "Halloween" legte John Carpenter 1978 nicht nur die Konventionen des Slasher-Kinos fest, sondern ließ in Gestalt des psychopathischen Killers mit der weißen Maske auch eine der langlebigsten Albtraumfiguren auf das Publikum los. "Halloween Kills", der nunmehr zwölfte Film der Horror-Reihe, setzt den Streifen von 2018 fort, der wiederum an das Original von 1978 anknüpfte und alle danach erschienen Sequels ignorierte. Der Film beginnt unmittelbar nach den Ereignissen des Vorgängers. Zusammen mit ihrer Tochter und Enkelin hatte Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) Michael Myers endgültig getötet - glaubte sie zumindest. Denn der Maskenmann war zwar im Inneren eines brennenden Hauses gefangen, hat sich aber in letzter Sekunde retten können. Und so setzt er seine mörderische Mission nun munter fort. 2022 soll ein weiterer Film namens "Halloween Ends" folgen.

Preis DVD: circa 13 Euro

US, 2021, Regie: David Gordon Green, Laufzeit: 105 Minuten

"Greta Thunberg - Ein Jahr, um die Welt zu verändern" (VÖ: 25. Februar)

"Skolstreijk För Klimatet" (Schulstreik für das Klima): Unter diesem Motto saß Greta Thunberg 2018 Woche für Woche vor dem schwedischen Reichstag, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Aus dem einsamen Protest wurde eine weltweite Bewegung, und Greta wurde zu einer Person des öffentlichen Lebens, die gefeiert, aber auch kritisiert wird. Was macht diese große Aufmerksamkeit mit der jungen Frau, die noch vor ihrem 18. Geburtstag auf der UN-Klimakonferenz 2019 in Madrid sprach? Ein Filmteam der BBC (Produktion: Rob Liddell und Helen Thomas) wollte dies herausfinden und begleitete Greta während ihres schulfreien Jahres 2019 auf ihren Reisen. Die entstandene dreiteilige Dokumentationsreihe "Greta Thunberg - Ein Jahr, um die Welt zu verändern" zeigt Probleme auf, versprüht aber auch hin und wieder einen Funken Hoffnung.

Preis DVD: circa 14 Euro

GB, 2021, Regie: Alistair Duncan, Laufzeit: 150 Minuten