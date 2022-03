Eskapismus in schönster, absonderlichster und rasantester Form: In diese drei Spiele können Sie für den Rest des Jahres abtauchen.

Das Beste kommt zum Schluss? Nicht im Gaming-Jahr 2022. Das wartet bereits zum Auftakt mit drei Titeln auf, die schöner, spektakulärer, auf fordernde Weise frustrierender und zeitfressender kaum sein könnten.

Horizon: Forbidden West

Fünf Jahre nach ihrem fulminanten Debüt auf der PlayStation4, zahlreichen Preisen, einer gelungenen PC-Umsetzung und über 20 Millionen verkauften Kopien macht sich "Horizon"-Heldin Aloy nun auf PS4 und PS5 in den "Verbotenen Westen" auf, um dort ein Heilmittel gegen eine rot wuchernde Plage zu finden, die alles Leben auf der Welt bedroht.

Wie schon beim Vorgänger "Zero Dawn" erwartet Käufer von "Forbidden West" eine archaische und zugleich futuristische Welt - gewaltig, detailverliebt und voller bizarr-schöner Maschinenkreaturen, die es in nervenaufreibenden Kämpfen zu besiegen gilt. Je nach Schwierigkeitsgrad sollte man 20 bis 25 Stunden einplanen, um der Hauptgeschichte zu folgen, die Aloy und ihre Begleiter durch die verfallenen Staaten von Amerika führt. Es werden aber schnell 60 bis 100 Stunden daraus, wenn man sich auf die teils komplexen und aufwendig inszenierten Nebenquests einlässt, Ruinen erforscht, in der Arena kämpft, Brettspiele spielt, Rohstoffe sammelt oder einfach mal innehält, um einen Sonnenuntergang über der Wüste von Las Vegas oder die Überbleibsel der Golden Gate Bridge zu bestaunen.

Greifhaken, Gleitschirm und Unterwasser-Atemmaske erweitern Aloys Spielraum zudem enorm, laden zum Ausprobieren ein und gehören zu den Neuerungen in "Forbidden West", das sonst schlicht dem Motto "Schöner, größer, mehr von allem" folgt. Weil die Geschichte jedoch nahezu nahtlos an "Zero Dawn" anknüpft, sollte man das gespielt haben - andernfalls dürfte man sich in diesem Open-World-Meisterwerk vor allem anfangs ziemlich verloren vorkommen.

Elden Ring

Größer, Rollenspiel-lastiger und mit "Legenden" von George R. R. Martin ("Game of Thrones") veredelt: "Elden Ring" ist das bisher ehrgeizigste Spiele-Projekt von From Software - und auch das beste. Die "Dark Souls"- und "Bloodborne"-Macher kombinieren ihre berühmt-berüchtigte Härte und Hinterfotzigkeit erstmalig mit einer offenen Spielwelt, die schaurig-schöner nicht sein könnte. Obendrein locken sie mit einer - für ihre Verhältnisse - gewissen Art von Zugänglichkeit, die auch die breite Masse ansprechen dürfte.

Otto-Normal-Zocker sollten sich aber keinen falschen Hoffnungen hingeben: Gestorben wird auch in den Zwischenlanden im Akkord! Wer sich als Befleckter aufmacht, der neue Elden-Fürst zu werden, sieht sich nicht nur mit völlig korrumpierten Halbgöttern, sondern auch unzähligen, meist tödlichen Gefahren in Form von Monstern, Fallen und lebensfeindlichen Umgebungen konfrontiert.

Das Sterben gehört bekanntlich zur unerbittlichen Spielmechanik der From-Titel - ebenso wie der aus dem Frust geborene Ehrgeiz, es beim nächsten Anlauf besser zu machen. Ein rasanter Ritt auf der Rasierkante ist auch die Erkundung der Open World: Neugier kann ebenso mit dem virtuellen Ableben bestraft wie mit denkwürdigen Abenteuern und Schauplätzen belohnt werden.

From Software spricht von rund 30 Stunden Spielzeit - nichts könnte ferner der Virtuellen Realität sein. Man sollte lieber 100 Stunden und mehr einplanen, um der Geschichte folgen zu können und dabei nicht "unterlevelt" zu sein - sofern man nicht frühzeitig die Waffen streckt und völlig frustriert das Weite sucht.

Gran Turismo 7

Jubiläum verpflichtet: Mit "Gran Turismo 7" feiern Sony und Entwickler Polyphony Digital nicht nur den PS5-Einstand der legendären Rennreihe, die auf der PlayStationOne ihren Anfang nahm, sondern auch 25 Jahre digitale Autoliebe, PS-Irrsinn und Detailversessenheit.

Über 400 Autos sind es diesmal, die das Team von Polyphony Digital mit größter Akribie digitalisiert hat - vom Kleinwagen bis zum Supersportler, von der Radaufhängung bis zum Cockpit. Alle Boliden lassen sich nach Gusto anpassen und tunen - sofern das nötige virtuelle Kleingeld vorhanden ist, das man sich durch das erfolgreiche Absolvieren von Rennen und anderen Herausforderungen hinzuverdient. Zentrale Anlaufstelle auf der "Gran Turismo 7"-Weltkarte ist diesmal ein Café, in dem ein Typ namens Luca Spieler und Spielerinnen immer wieder vor neue Aufgaben stellt. Diese pseudo-hippe Ausrichtung ist anfangs etwas gewöhnungsbedürftig. Wer jedoch ein paar Kilometer auf den rund 90 Streckenvariationen herunterspult, spürt schnell die alte Stärke der Reihe, die sich in einer nahezu perfekten Fahrphysik widerspiegelt.

PlayStation4-Fans müssen in diesem Bereich keine Abstriche machen. Dafür wird der Vorsprung durch PS5-Technik in anderen Bereichen umso deutlicher: Auf der neuen Sony-Konsole haben Spieler die Wahl zwischen einem Performance- und einem Raytracing-Modus, der letztlich aber nur in den Menüs und Rennwiederholungen genutzt wird, wo die Bildwiederholungsrate zugunsten der famosen Optik gedrosselt wird. Während der Rennen steht die FPS-Nadel nahezu konstant bei 60 Bildern pro Sekunde - und das bei voller 4K-Auflösung. Hinzukommen wesentlich schnellere Ladezeiten sowie das fantastische Feedback über die Beschaffenheit der Rennstrecke und des Autos darauf, das der PS5-Controller mit seinen adaptiven Schultertasten vermittelt.

Zugegeben: Nicht alles ist Gold, was in "Gran Turismo 7" glänzt. Das Schadensmodell lässt - wie immer - zu Wünschen übrig. Die Künstliche Intelligenz ist sehr limitiert. Und nicht jede Neuheit - Stichwort: Musik-Rallye - ist eine ausgesprochen gute Idee. Und dennoch lässt diese Hommage ans Automobil einen nicht mehr so schnell los. Wer will, kann monatelang Vollgas geben.