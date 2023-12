Er war das Gesicht vieler Polizei-Serien: TV-Star Andre Braugher ist im Alter von nur 61 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben. Zahlreiche Schauspiel-Kollegen trauern auf Social Media um den dreifachen Vater.

Seinen Fans wird Andre Braugher für seine Rollen in bekannten Krimi-Serien wie "Homicide: Life on the Street" und "Brooklyn Nine-Nine" in Erinnerung bleiben. Am Montag verstarb der US-Schauspieler "nach kurzer Krankheit" im Alter von 61 Jahren, wie sein Sprecher gegenüber "People" bestätigte.

Für seine Performance als Detective Frank Pemberton in "Homicide" wurde Braugher 1998 mit seinem ersten Emmy ausgezeichnet. Für seine Rolle in der Comedyserie "Brooklyn Nine-Nine", in der er ab 2013 in acht Staffeln den Polizeichef Captain Raymond Holt spielte, erhielt er ganze vier Emmy-Nominierungen.

Auf Social Media bekundeten zahlreiche seiner Kollegen ihre Trauer. Braughers Co-Star aus "Brooklyn Nine-Nine", Terry Crews, schrieb bei Instagram: "Ich kann nicht glauben, dass du so früh von uns gegangen bist." Er fühle sich geehrt, den Verstorbenen gekannt zu haben, mit ihm gelacht zu haben, mit ihm gearbeitet zu haben und acht "glorreiche Jahre" mit ihm geteilt zu haben, in denen er Braughers "unersetzliches Talent" beobachten konnte. Crews ergänzt: "Mein herzliches Beileid an deine Frau und deine Familie in dieser schweren Zeit. Ruhe in Frieden, Andre. Ich liebe dich, Mann."

So trauern die Co-Stars um Andre Braugher

Auch "Brooklyn Nine-Nine"-Kollegin Niecy Nash-Betts erinnert sich an die Zusammenarbeit mit dem Serien-Star in der erfolgreichen Sitcom und kondoliert den Angehörigen auf Instagram. Shonda Rhimes, die sein letztes Projekt "The Residence" produziert hat, trauert indes "nicht nur um einen außergewöhnlichen Schauspieler, sondern vor allem um eine warmherzige und freundliche Seele." Der Verstorbene hinterlässt seine Frau Ami Brabson und drei Kinder.

2020 sann Braugher in einem Interview mit "Variety" über seinen Rollen im Kontext der Black-Lives-Matter-Bewegung nach und mahnte seine Branchenkollegen zur Vorsicht: "Polizisten, die das Gesetz brechen, um 'das Gesetz zu verteidigen', sind ein wirklich schrecklicher Ausrutscher." Das habe den Rechtsbruch überall zugelassen, gerechtfertigt und entschuldigt. "Das ist etwas, das wir gemeinsam angehen müssen - alle Polizeiserien."